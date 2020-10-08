Два года после драки: Что изменилось в кафе, где Кокорин напал со стулом на чиновника

Вход. Сейчас реставрируют Фото: Алиса ТИТКО

После похода в стриптиз-клуб футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с братом Кириллом и друзьями пришли в "Кофеманию" на Большой Никитской. Это было 8 октября, ровно два года назад. Время было для завтрака, около 9 утра. Но пили спортсмены не кофе, вели себя развязно. Им сделал замечание, сидевший за столиком напротив, глава департамента минпромторга России Денис Пак. После чего чиновник получил удар стулом.

- Они называли меня китайцем и сказали, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания там, - говорил Пак.

История получила огласку, через три дня футболистов арестовали. После длительных выяснений виновными признали Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина (брат футболиста) и друга компании Александра Протасовицкого. Была колония общего режима, футболисты вышли на свободу и даже играют в футбол. А вот в ресторане "Кофемания" гости до сих пор просят показать стол, где устроили драку Кокорин и Мамаев.

- А можно забронировать стол, где сидел футболист Кокорин? - звоню в кафе.

- Нет. Но он сейчас, подождите, посмотрю, да-да стол свободен, - говорит администратор.

- Тогда придержите его.

- У нас нет такой услуги.

- А забронировать стол для известного человека можно?

- Все столы занимают в режиме очереди.

Приезжаю в кафе. Официанты бегают по залу.

- Я стою тут уже несколько минут, чтобы выбрать десерт, - говорит девушка возле витрины с пирожными.

- А я хочу узнать на счет столика - есть ли свободные, - говорю в ответ.

Официанты и, правда, не придают значения. Теперь все для них равны. Хотя сеть "Кофемания" с момента открытия славилась известными гостями: чиновники, артисты, спортсмены. Любили заходить телеведущая Ирена Понарошку, радиоведущая Маргарита Митрофанова, актриса Анфиса Чехова, фигурист Роман Костомаров, актер Егор Бероев, певица Глюкоза.

Столики Фото: Алиса ТИТКО

Почти каждую неделю заходил и Александр Кокорин, официанты даже в суде подтверждали, что футболист был постоянным гостем. О столике, где сидел Кокорин, говорят уже без удивления.

- Вот там. Но там ничего интересного. Такие же столики, как и в первом зале, - говорит официант.

- И стулья?

- И стулья.

Тот самый стул, которым нанес удар Кокорин, кстати, забирать назад в кафе не стали. Не захотели. Сначала он был, как вещдок в суде. Хотя точно и непонятно: был тот самый стул с оторванной спинкой или любой другой - все похожи. Они и сейчас все на месте.

Меню Фото: Алиса ТИТКО

- В интерьере у нас ничего не изменилось. Но на днях обновили меню горячих блюд, теперь стал больше выбор в разделе чая, - говорит официант.

В тот день компанию Кокорина и Мамаева чай не интересовал. Они заказали коктейли, 26 бутылок кока-колы, 80 порций дорогого виски, два салата с креветками, арбуз, ежевику, ананас. Счет был на 264 тысячи рублей. Сейчас в меню нет тех же дорогих напитков, только Aperol Spritz по такой же цене - 750 рублей за коктейль и вино Pinot Grigio - сейчас предлагают бутылку за 3800 рублей, тогда за 5980 рублей.

- Кокорин к вам не заходил? - спрашиваю.

- Не было, - говорит официант.

В своих соцсетях футболисты не писали, отмечают ли 12-ю годовщины дружбы. Ведь именно тогда в 2018 году Александр и Павел встретились в Санкт-Петербурге в матче "Зенита" и "Краснодара" (за эти клкбы играли Кокорин и Мамаев два года назад), после чего поехали в Москву отметить 10-летие дружбы. Отметили и загремели в тюрьму.

В ресторане зла на футболистов не держат и готовы накормить, если те придут, как обычные гости, не смотря на их уголовное прошлое. Но, видимо, теперь они выбирают другие места.

- У нас были к Чемпионату мира по футбола пирожные в виде мячиков, и прямые трансляции матчей мы на экранах включаем, если люди просят, - говорит администратор.

Ролс-Ройс Кокорина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А подписчики Александра Кокорина в соцсетях немного обижаются, что футболист все никак не может себя проявить в "Спартаке", куда перешел в августе. Ждут от него результатов, чтобы забивал голы. А Кокорин тем временем постит в инстаграме атрибуты роскошной жизни - то маску из кожи крокодила за 29 500 рублей, то черный Ролс-Ройс за 20 млн рублей. А еще одна радость - красивый номер О009РР (для этого он купил маломощную "Оку" 2003 года выпуска, на которую дали красивый номер). Оно понятно, ведь Александр играет под девятым игровым номером. Но болельщики требуют красивой игры и голы.

Кокорин и маска из кожи крокодила за 29 500 рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Бро, давай уже выходи забивать.

- Подписал контракт – играй.

- Кокоша, забей Зениту.

- Пора возвращаться в сборную.

А вот Павел Мамаев не ведет инстаграм, удалил страницу еще после первого громкого скандала - в ночном клубе Twiga в Монако, где ему и Кокорину под исполнение российского гимна принесли несколько шампанского на 250 тысяч евро.

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