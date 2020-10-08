На форуме «Экология» определят приоритеты экологического развития России

Фото предоставлено организаторами форума

22-23 октября в Санкт-Петербурге при активной поддержке и участии комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, а также ключевых министерств и ведомств состоится XI Международный форум «Экология».

Дискуссионная площадка на протяжении 10 лет объединяет усилия федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и международного экосообщества, направленные на формирование нормативно-правовой базы экологически ориентированной экономики, решение глобальных экологических проблем, экологическое развитие России.

Дискуссионные потоки форума «Экология-2020» будут распределены по 6 основным направлениям: новые векторы экологического развития, снижение влияния на окружающую среду промышленности и экологический аспект использования ею природных ресурсов, развитие отрасли обращения с отходами, экология водно-коммунального хозяйства России и охрана животного мира.

Площадкой мероприятия станет конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», обладающей всеми необходимыми сервисами для обеспечения сохранности здоровья участников мероприятий и имеющий официальное разрешение на их проведение.

Официальный сайт форума.