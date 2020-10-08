Кто "заминировал" аэропорт Омска и откуда взялась бутылочка: в МВД ответили на главные вопросы об "отравлении" Навального

Похоже, что ранее судимому блогеру Алексею Навальному стоит хорошенько отдохнуть перед тем, как возвращаться в Россию. Фото: REUTERS

Похоже, что ранее судимому блогеру Алексею Навальному стоит хорошенько отдохнуть перед тем, как возвращаться в Россию. Ведь чем дальше следователи Следственного Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу разбирают версию "отравления" Алексея Навального, тем больше в ней находится несостыковок.

ЗВОНОК ИЗ ГЕРМАНИИ

Все мы помним, что самолет с "отравленным" Навальным летел из Томска в Москву, но приземлился 20 августа в Омске, аэропорт которого по какой-то причине оказался "заминированным". Любопытно, что блогер, когда очнулся в клинике Charitе, поблагодарил летчиков за этот поступок, хотя ему никто о факте ложного минирования никто не сообщал.

Теперь вот выясняется, что сообщение о "минировании" аэропорта Омска в день госпитализации Алексея Навального поступило из Германии. Об этом говорится в свежих материалах проверки МВД России.

"В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия", - подтвердил материалы расследования замначальник Следственного управления на транспорте МВД России Сергей Потапов.

Информацию о звонившем сотрудники российской полиции уже передали в Германию, где "минера" обещали поискать.

- Вот откуда Навальный узнал о ложном минировании Омского аэропорта, если полиция никому эту информации ранее не сообщала, - удивляется Потапов.

Кстати, ради справедливости в МВД отметили, что в тот день из Германии был "заминирован" не только аэропорт, но и железнодорожный вокзал, банк, почта, а еще все суды. Следуя логике окружения Навального, можно предположить, что это было сделано для того, чтобы "отравленный" блогер не смог снять в Омске деньги, отправить оттуда телеграмму, подать в суд и воспользоваться поездом.

"ИГРА В БУТЫЛОЧКУ"

Следователи дотошно опросили 230 человек, с которыми контактировал Алексей Навальный. Не смогли лишь поговорить с его спутницей Марией Певчих, к которой набралось уже много вопросов.

Это как раз та самая гражданка Великобритании, что сопровождала Навального в его поездке по Томской области. Она, отказавшись от беседы с российскими следователями, улетела в Германию, где потом заявила, что блогера отравили с помощью бутылки воды, на которую был нанесен яд.

Понятно, что полицейские опросили всех, отсмотрели все камеры в гостинице, вокзалах, проверили все возможные версии и выяснили, что Певчих врет.

Согласно размещенной в сети Интернет видеозаписи, после госпитализации Навального сопровождавшими его лицами из номера гостиницы, в котором он проживал, изъяты три бутылки из-под воды. Фото: REUTERS

"Следственными органами объективно установлено, что Мария Певчих совместно с Георгием Албуровым после госпитализации Навального проследовала из города Томска в город Новосибирск автомобильным транспортом, а далее – воздушным транспортом в город Омск. В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. После прохождения предполетного досмотра Марией Певчих ,в автомате по продаже напитков в стерильной зоне ,аэропорта была приобретена бутылка воды "Святой источник", объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск. Согласно размещенной в сети Интернет видеозаписи, после госпитализации Навального сопровождавшими его лицами из номера гостиницы, в котором он проживал, изъяты три бутылки из-под воды. В соответствии с объяснением одного из указанных лиц - Антона Тимофеева, изъятые предметы он передал Георгию Албурову, который вылетел вместе с Марией Певчих из аэропорта Толмачево (город Новосибирск) в город Омск. При досмотре вещей Албурова в аэропорту бутылок объемом более 100 мл также обнаружено не было", - говорится в материалах проверки.

Выходит, что в Германию Певчих привезла бутылочку из-под воды "Святой источник", которую могла купить только в стерильной зоне российского аэропорта. А это значит, что Навальный ее точно касаться не мог.

Следователи имеют не только письменные доказательства сотрудников, которые проверяли Певчих и Тимофеева, но и видеокадры досмотра. В том числе рентгенотелевизионной установки в аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Такая "игра в бутылочку" для Певчих может стоить свободы.

Российскому правосудию все больше становится интересна ее роль в этом странном деле. От Навального она не отходила, но любовницей блогера в окружении Навального ее не считают. Да и супруга Навального сейчас не похожа на человека, который был даже некоторое время на вторых ролях.

Но проверка не нашла какого-либо юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией, о чем неоднократно заявлялось в СМИ.

"Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес. В запросе, четвертом запросе, направленном в Берлин, есть и другие весьма серьезные и значимые для следствия вопросы. Мы не понимаем и не принимаем бездействия наших иностранных коллег", - говорится в официальном обращении МВД России.

- Проверка продолжается, – сообщил СМИ заместитель начальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.