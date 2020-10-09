IVI признан основным онлайн-кинотеатром россиян

За последние шесть месяцев зрители получили возможность попробовать все сервисы и выбрать лучший для себя: на фоне пандемии онлайн-кинотеатры увеличивали длительность пробного периода и предлагали подписку на специальных условиях. Так, на сегодняшний день 57% россиян пользуются IVI и для 33% этот сервис является основным. Таковы последние данные опроса пользователей услуг онлайн-кинотеатров от Telecom Daily.

В основе успеха IVI – позитивный опыт зрителей. Каждый может быстро выбрать нужный фильм в самом большом предложении фильмов, сериалов и мультфильмов в России. С новым алгоритмом выбора и персональными рекомендациями найти фильм или сериал стало еще проще.

IVI – один из немногих видеосервисов, где можно посмотреть фильмы не только по подписке или покупке, но и бесплатно с рекламой. С середины марта IVI наблюдает значительный рост смотрящей аудитории – как в рекламной модели, так и в подписке. Согласно данным Telecom Daily, доля пользователей платных услуг онлайн-кинотеатров в России выросла в 2 раза за последние 6 месяцев. Часть пользователей, которые тестировали сервисы в период локдауна, вернулась позже уже в качестве платящей аудитории. Так, в феврале платная подписка была только у 19% опрошенных зрителей онлайн-кинотеатров, в сентябре – уже у 39%.