Сын Михаэля Шумахера пошел по пути своего отца: Мик готовится к старту в "Формуле-1"

На трассу «Формулы 1» в Германии может выйти уже третий Шумахер - Мик Шумахер, сын легендарного «Красного барона». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эти выходные в королевских гонках ожидается историческое событие. На трассу «Формулы 1» в Германии может выйти уже третий Шумахер - Мик Шумахер, сын легендарного «Красного барона». 21-летний гонщик должен заменить за рулем «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Напомним, что Шумахер-младший уже не первый год находится на орбите скудерии «Феррари», и его выводят в высший свет через младшую команду концерна.

Дядя Мика, тоже известный пилот Ральф Шумахер, предупреждает, что пока от его племянника ждать быстрых секунд не стоит.

- Мик отлично готов к «Формуле-1». «Феррари» вообще очень хорошо готовит своих молодых пилотов. При этом нужно помнить, что у «Альфа Ромео» не слишком быстрая машина, поэтому нам не стоит ждать от Мика каких-то очень серьезных результатов.

В то же время бывший босс «Мерседеса» Норберг Хауг заявил, что «Мика ждет фантастическая карьера в «Формуле-1»».

Напомним, что пока главным достижением Шумахера-3 является победа в европейской «Формуле-3» в 2018 году.

А еще все ожидают, что Льюис Хэмилтон в воскресенье сможет одержать свою 91-победу на этапах «Формулы 1» и догнать по этому показателю Михаэля Шумахера. В Сочи ему этого не удалось, поскольку он нарушил правила предстартовой практики и ему набросили штрафных секунд. Но и на «Нюрбургринг» победа Льюису не гарантирована, тем более что он побеждал на этой трассе лишь один раз за свою 13-летнюю карьеру.