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В Карабахе ранены российские военкоры

Азербайджан второй раз за день нанес удар по храму в Шуши
Александр КОЦАлександр КОЦ
Комментарии (20)Комментарии (20)
Азербайджан второй раз за день нанес удар по храму в Шуши.

Азербайджан второй раз за день нанес удар по храму в Шуши.

Фото: Александр КОЦ

Сложно объяснить логику этой атаки, но второй раз за день был нанесен удар по собору Святого Христа Всеспасителя в городке Шуши, что возвышается в 10 километрах над Степанакертом.

Первый удар, пробивший купол, был днем. И, по счастливой случайности, никто не пострадал. Днем мы приехали к собору, зафиксировав разрушения. Азербайджан после этого заявил, что не причастен к атаке. «Обстреляли сами себя», - вспомнил я формулировку украинских генералов, объяснявших обстрелы мирных кварталов Донецка.

Больница Шуши казалась абсолютно нежилой.

Больница Шуши казалась абсолютно нежилой.

Фото: Александр КОЦ

А спустя несколько часов пришла информация, что нанесен повторный удар по собору Святого Христа Всеспасителя. Мы прыгнули в машину и поехали вверх по серпантину. Навстречу нам в Степанакерт пронеслись три кареты скорой помощи.

Юрий Котенок

Юрий Котенок

Фото: www.youtube.com

Больница Шуши казалась абсолютно нежилой. Разбитые окна, сквозь которые по коридорам влетал ветер, хозяйничая по пустым палатам. Все стены - в осколках.

Удивительно, но очередная ракета или авиабомба попала … ровно в то же самое место, серьезно расширив дыру в куполе!

Удивительно, но очередная ракета или авиабомба попала … ровно в то же самое место, серьезно расширив дыру в куполе!

Фото: Александр КОЦ

- Есть кто? – крикнул я.

На шум вышла пожилая медсестра.

- Всех увезли в Степанакерт. У одного перелом, оперировать будут, у другого перевязка, у обоих – осколочные ранения.

Всего в ходе повторной атаки были ранены 10 человек.

Всего в ходе повторной атаки были ранены 10 человек.

Всего в ходе повторной атаки были ранены 10 человек.

Фото: Александр КОЦ

По пути в Степанакерт второй раз за день заезжаем в тот же храм. Удивительно, но очередная ракета или авиабомба попала … ровно в то же самое место, серьезно расширив дыру в куполе! Своды церкви обкоптились, иконы сорваны взрывной волной, под ногами - новые железные детали боеприпаса. По лестницам - кровавый след. Вот кто-то сошел по ступенькам, сделал пару шагов и осел, судя по лужице крови. Здесь его, видимо, подняли на руки…

Спустя несколько часов пришла информация, что нанесен повторный удар по собору Святого Христа Всеспасителя.

Спустя несколько часов пришла информация, что нанесен повторный удар по собору Святого Христа Всеспасителя.

Фото: Александр КОЦ

Чуть позже в больнице Степанакерта я узнаю, что один из раненых - мой боевой товарищ, с которым мы работали в разных горячих точках – Юрий Котенок, главный редактор портала Сегодня.ру. Второй раненый журналист – Левон Арзанов, спецкор портала «Офицеры России».

Собор Святого Христа Всеспасителя в городке Шуши

Собор Святого Христа Всеспасителя в городке Шуши

Фото: Александр КОЦ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Руководитель съемочной группы ArmNews TV Арман Сагателян рассказал, как вытаскивали раненого корреспондента из-под завалов храма.

- Мы смогли поехать в Шуши, но, не доезжая до церкви, именно в этот момент, внутрь храма упал снаряд. Все было в дыму, одного из раненых оттуда вытащили, второй был на ногах, но, вероятно, контужен или в грязи. Я лиц не успел разглядеть. Сказали, кто-то остался внутри. Мы побежали внутрь, все было разрушено, в пыли, было трудно что-то разглядеть, но мы достали третьего. Раненых быстро поместили в машину и отправили в госпиталь. Насколько нам известно, они уже под присмотром врачей. Состояние вроде бы стабильное, но один тяжелый.

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