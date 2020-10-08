В Карабахе ранены российские военкоры

Азербайджан второй раз за день нанес удар по храму в Шуши. Фото: Александр КОЦ

Сложно объяснить логику этой атаки, но второй раз за день был нанесен удар по собору Святого Христа Всеспасителя в городке Шуши, что возвышается в 10 километрах над Степанакертом.

Первый удар, пробивший купол, был днем. И, по счастливой случайности, никто не пострадал. Днем мы приехали к собору, зафиксировав разрушения. Азербайджан после этого заявил, что не причастен к атаке. «Обстреляли сами себя», - вспомнил я формулировку украинских генералов, объяснявших обстрелы мирных кварталов Донецка.

Больница Шуши казалась абсолютно нежилой. Фото: Александр КОЦ

А спустя несколько часов пришла информация, что нанесен повторный удар по собору Святого Христа Всеспасителя. Мы прыгнули в машину и поехали вверх по серпантину. Навстречу нам в Степанакерт пронеслись три кареты скорой помощи.

Юрий Котенок Фото: www.youtube.com

Больница Шуши казалась абсолютно нежилой. Разбитые окна, сквозь которые по коридорам влетал ветер, хозяйничая по пустым палатам. Все стены - в осколках.

Удивительно, но очередная ракета или авиабомба попала … ровно в то же самое место, серьезно расширив дыру в куполе! Фото: Александр КОЦ

- Есть кто? – крикнул я.

На шум вышла пожилая медсестра.

- Всех увезли в Степанакерт. У одного перелом, оперировать будут, у другого перевязка, у обоих – осколочные ранения.

Всего в ходе повторной атаки были ранены 10 человек.

Всего в ходе повторной атаки были ранены 10 человек. Фото: Александр КОЦ

По пути в Степанакерт второй раз за день заезжаем в тот же храм. Удивительно, но очередная ракета или авиабомба попала … ровно в то же самое место, серьезно расширив дыру в куполе! Своды церкви обкоптились, иконы сорваны взрывной волной, под ногами - новые железные детали боеприпаса. По лестницам - кровавый след. Вот кто-то сошел по ступенькам, сделал пару шагов и осел, судя по лужице крови. Здесь его, видимо, подняли на руки…

Спустя несколько часов пришла информация, что нанесен повторный удар по собору Святого Христа Всеспасителя. Фото: Александр КОЦ

Чуть позже в больнице Степанакерта я узнаю, что один из раненых - мой боевой товарищ, с которым мы работали в разных горячих точках – Юрий Котенок, главный редактор портала Сегодня.ру. Второй раненый журналист – Левон Арзанов, спецкор портала «Офицеры России».

Собор Святого Христа Всеспасителя в городке Шуши Фото: Александр КОЦ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Руководитель съемочной группы ArmNews TV Арман Сагателян рассказал, как вытаскивали раненого корреспондента из-под завалов храма.

- Мы смогли поехать в Шуши, но, не доезжая до церкви, именно в этот момент, внутрь храма упал снаряд. Все было в дыму, одного из раненых оттуда вытащили, второй был на ногах, но, вероятно, контужен или в грязи. Я лиц не успел разглядеть. Сказали, кто-то остался внутри. Мы побежали внутрь, все было разрушено, в пыли, было трудно что-то разглядеть, но мы достали третьего. Раненых быстро поместили в машину и отправили в госпиталь. Насколько нам известно, они уже под присмотром врачей. Состояние вроде бы стабильное, но один тяжелый.

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- Повреждение церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской армии. Наша армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники, в отличие от вооруженных сил Армении, - говорится в заявлении Минобороны. (подробнее)