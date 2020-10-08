Александр Васильев: «Я готов допустить, что Евгения Васильева великий художник, но не видел ни одной ее работы»

Александр Васильев: "Я не знаком с творчеством Евгении Васильевой, поэтому мне сложно судить о степени ее живописного таланта". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны присвоено звание почетного академика Российской академии художеств.

Эта новость взорвала Сеть. «Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала Евгения Васильева на своей страничке в FB.

Бывшая чиновница пишет картины под псевдонимом Eva. Первая выставка ее работ прошла шесть лет назад в московской галерее «EXPO-88», называлась «Цветы из неволи» и была посвящена ее аресту.

Мы попросили искусствоведа, известного телеведущего Александра Васильева прокомментировать, насколько обосновано, с его точки зрения, бывшая чиновница получила почетное звание.

- Я не знаком с творчеством Евгении Васильевой, поэтому мне сложно судить о степени ее живописного таланта. Не видел ни одной ее работы, - сказал Александр Васильев. - Но я хорошо помню, что эта женщина была поэтом, крупной чиновницей в Министерстве обороны, в вопросах госимущества и финансов как будто прекрасно разбиралась… Сейчас она стала почетным членом Российской академии художеств. Я, кстати, тоже почетный член этой академии, но по линии искусствоведения. Написал больше тридцати книг.

Даже готов допустить, что Евгения Васильева великий художник. В России же встречаются разносторонне талантливые женщины. Но тут целый букет талантов. И песни поет, и стихи сочиняет, и в живописи сильна… Что же и такое бывает. Мы же не можем допустить даже гипотетически, что стать членом академии художеств можно не по заслугам, а как-то иначе… Тогда придется ставить под сомнение и мое звание.

- В Интернете я прочитала, что Евгения Васильева возможная родственница знаменитой авангардистки ХХ века французской художницы Марии Васильевой…

- Мария Васильева действительно была очень известной художницей в Париже. Когда я там жил мне постоянно приписывали родство с ней. Но дело в том, что Васильевых, как Ивановых, Петровых и Сидоровых очень много. По этой логике Евгения Васильева может быть и моей родственницей. Я допускаю все.

Напомним, что до 2012 года Евгения Васильева руководила департаментом имущественных отношений Минобороны. Она стала фигурантом коррупционного скандала с участием бывшего министра обороны, своего близкого друга Анатолия Сердюкова. Васильеву обвиняли в продаже недвижимости Минобороны по заниженным ценам, что, по мнению следствия, нанесло Министерству ущерб более чем в 3 млрд рублей. По ряду эпизодов Васильева была оправдана судом, общая сумма была снижена в шесть раз. Васильева была приговорена к возмещению ущерба на 77 млн рублей и к лишению свободы сроком на пять лет. Фактически отсидела значительно меньше и по УДО была выпущена в августе 2015 года.