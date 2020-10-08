Украина нашла место для базы НАТО

Украина готова предоставить США или другим странам НАТО возможность для строительства военной базы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что в антироссийском угаре киевские политики готовы перекроить даже собственную конституцию, которая запрещает присутствие иностранных войск в республике на постоянной основе.

Да по строгому счету они уже давно наплевали на основной закон незалежной, поскольку в Очакове еще с 2012 года строится военная база США, которая лукаво замаскирована под "оперативный центр" ВМС Украины в Очакове. Киевские же эксперты не исключают, что США в будущем будут использовать эту базу в своих целях. Тут, как говорится, и к бабке ходить не надо. Тем временем в украинских политических верхах все чаще поднимается вопрос, что этого мало. Вот и на днях глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил: что Киев готов предоставить под иностранную военную базу район в Николаевской области (место, о котором идет речь, находится вблизи Крыма). А следом за Кулебой и замсекретаря совета безопасности Украины Сергей Кривонос стал дуть в ту же дуду: Киев готов предоставить США или другим странам НАТО возможность для строительства военной базы.

И даже конкретное место назвал - Мариуполь. Нельзя исключать, что так оно и будет. В своих планах противостояния России и в мечтах о возвращении Крыма силовым путем Украина явно хочет опираться на Североатлантический блок и на его "главаря" - США. А стать полноценным членом НАТО Киеву пока не светит - в эту драчливую кампашку не принимают страны с территориальными проблемами. Ну если мы не можем прийти к вам, тогда вы приходите к нам, - примерно так сегодня можно оценить потуги Украины, приглашающей США и другие страны НАТО на свою землю. Нельзя сказать, что Москва не будет обращать на это внимание. Ведь по сторону границы с соседней страной появляются серьезные военные объекты. Вот только интересно, понимают ли генералы Пентагона, что объекты эти, по сути, будут находиться на дальности прямого выстрела, или по-другому - прямо под южным "балконом" России? И будут 24 часа в сути находиться на прицеле и у нашей сухопутной группировки в Крыму, и у российского Черноморского флота, и Южного военного округа. Ну, а в случае военной заварухи, будут уничтожены в первую очередь, как в стрелковом тире при стрельбе с близкого расстояния.

Так стоит ли ради этого в угоду Киеву строить козни России? Но тут думается и о другом. Многие воинские контингенты и объекты США (и других стран НАТО) уже давно и вплотную стоят у российских границ. Объясняется это тупыми лозунгами о российской военной угрозе и необходимостью защиты демократии и союзников. Москва уже много лет подряд высказывает то сожаление, то обеспокоенность по этому поводу, то обещает принять симметричные (или ассиметричные) меры. Но, к сожалению, реальных шагов в этом направлении пока не видно. А они ведь давно напрашиваются. Многие российские политические и военные эксперты уже который год говорят о них. А конкретно - о российских военных базах и объектах, которые можно было бы разместить недалеко от США. Скажем, на Кубе, в Венесуэле или в Никарагуа. Правительства этих стран тоже готовы предоставить места под наши военные базы и объекты.

Зачем нам это нужно? А давайте отвечать "по-натовски" - это нужно для предотвращения американской военной угрозы, а также для защиты демократии и союзников. А че? Справедливо ведь. Правда, мой давний друг-полковник без дипломатической казуистики высказался на этот счет с солдатской прямотой: "Мы должны держать там свой пистолет, приставленный к заднице США". Сказано, конечно, грубовато, но ведь резонно.