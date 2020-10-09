Анекдоты: Яма на дороге - это бюджетный вариант лежачего полицейского

Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся: руки - на затылке, ноги - под диваном.
* * *
- Доктор, неужели моя болезнь так безнадежна?
- Ну зачем же так мрачно! Давайте скажем по-другому: если я вас вылечу - я стану всемирно известен!
* * *
- Кто такой дипломат?
- Мужчина, способный убедить жену, что роскошная норковая шуба ее полнит.
* * *
- Девчонки, запомните: ваши дети будут похожи на него, а не на его автомобиль!
* * *
- Слышал, Минфин предложил упростить налогообложение для юрлиц и предпринимателей!
- И как это теперь будет? Никаких бумаг, а просто: «Бабки есть? А если найду?»
* * *
Муж приходит домой и говорит жене:
- У меня серьезная проблема на работе.
Жена - ему нежно:
- Не волнуйся, дорогой, и никогда не говори: «У меня проблема». Говори: «У нас проблема».
- Хорошо, у нашей секретарши скоро будет ребенок от нас.
* * *
Танцевала, пела, рисовала, учила иностранные языки?
Замужество поможет тебе закопать любые твои таланты.
* * *
В психбольнице больные смотрят утром по телику новости. Один вдруг хлопает себя по коленке:
- Хорошо, что я в психушке!
За его спиной санитары друг другу:
- Да... Этот, кажись, выздоровел.
* * *
Задача КПСС состояла в том, чтобы очередь в Мавзолей Ленина была больше, чем очередь за колбасой.
* * *
- Ну и куда теперь труп денем?
- Петрович, ты можешь просто, без приколов положить курицу в морозильник?