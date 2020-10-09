Анекдоты: Яма на дороге - это бюджетный вариант лежачего полицейского

Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся: руки - на затылке, ноги - под диваном.

* * *

- Доктор, неужели моя болезнь так безнадежна?

- Ну зачем же так мрачно! Давайте скажем по-другому: если я вас вылечу - я стану всемирно известен!

* * *

- Кто такой дипломат?

- Мужчина, способный убедить жену, что роскошная норковая шуба ее полнит.

* * *

- Девчонки, запомните: ваши дети будут похожи на него, а не на его автомобиль!

* * *

- Слышал, Минфин предложил упростить налогообложение для юрлиц и предпринимателей!

- И как это теперь будет? Никаких бумаг, а просто: «Бабки есть? А если найду?»

* * *

Муж приходит домой и говорит жене:

- У меня серьезная проблема на работе.

Жена - ему нежно:

- Не волнуйся, дорогой, и никогда не говори: «У меня проблема». Говори: «У нас проблема».

- Хорошо, у нашей секретарши скоро будет ребенок от нас.

* * *

Танцевала, пела, рисовала, учила иностранные языки?

Замужество поможет тебе закопать любые твои таланты.

* * *

В психбольнице больные смотрят утром по телику новости. Один вдруг хлопает себя по коленке:

- Хорошо, что я в психушке!

За его спиной санитары друг другу:

- Да... Этот, кажись, выздоровел.

* * *

Задача КПСС состояла в том, чтобы очередь в Мавзолей Ленина была больше, чем очередь за колбасой.

* * *

- Ну и куда теперь труп денем?

- Петрович, ты можешь просто, без приколов положить курицу в морозильник?