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«Каждому-каждому в лучшее верится» Про Чебурашку снимут полнометражный фильм с бюджетом в 600 миллионов рублей

Масштабным проектом займется «Союзмультфильм» вместе с каналом «Россия 1» и создателями «Холопа» и «Кухни»
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Запустить съемки проекта планируют в текущем году.

Запустить съемки проекта планируют в текущем году.

К счастью, день рождения бывает не только раз в году — но если речь о литературном или мультипликационном персонаже. Чебурашке, например. Советский кукольный мультфильм Романа Качанова про загадочного, но доброго зверька, снятый по сценарию Эдуарда Успенского, стал бессмертной классикой и засмотрен многими поколениями русских детей до дыр. Фанатеют от персонажа и в Японии. И даже сняли там свою версию мультика.

Кадр из японского "Чебурашки".

Кадр из японского "Чебурашки".

Поэтому, чтобы не утратить наши корни, «Союзмультфильм», спустя 40 лет после выхода анимационного «Чебурашки», решил увековечить образ тропического зверька в полнометражном фильме. Год назад права на образ персонажа удалось вернуть — они были у семьи Эдуарда Успенского, который не хотел, чтобы к Чебурашке прикасался кто бы то ни было из российских кинопроизводителей. Однако японцам эксклюзивные права на перевыпуск мультфильма продал с радостью.

Права на образ Чебурашки удалось вернуть в 2019 г.

Права на образ Чебурашки удалось вернуть в 2019 г.

Производством картины будет заниматься студия Yellow, Black&White (снявшая самый кассовый российский фильм — комедию «Холоп», собравшую в прокате более 3 миллиардов рублей). Предполагается, что бюджет картины составит как минимум 600 миллионов рублей. Почему так много? В картине планируется большой объем компьютерной графики — почти как в «Последнем богатыре», еще одном успешном проекте студии YBW. Трилогии, снятой по мотивам сказок вместе с Disney.

Кадр из картины "Последний богатырь".

Кадр из картины "Последний богатырь".

В целом картина будет отрисованной, главные персонажи в ней — тоже. Кто будет озвучивать Чебурашку, Крокодила Гену и Шапокляк, пока не разглашается. Продвигать проект на ТВ будут каналы СТС и «Россия 1». Гендиректор СТС Вячеслав Муругов уверен, что ниша детских игровых фильмов в стране недооценена, поэтому пришло делать упор именно на них.

Авторы проекта уже вовсю работают над сценарием, запустить съемки планируют в текущем году. Если все пойдет по плану, и пандемия не вмешается, то выпуск картины в прокат может состояться в 2022 году.

Дорогие читатели, а как вы считаете — кто мог бы озвучить Чебурашку и Крокодила Гену в новом фильме? Напишите ваши варианты в комментариях.

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