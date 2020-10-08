«Каждому-каждому в лучшее верится» Про Чебурашку снимут полнометражный фильм с бюджетом в 600 миллионов рублей

Запустить съемки проекта планируют в текущем году.

К счастью, день рождения бывает не только раз в году — но если речь о литературном или мультипликационном персонаже. Чебурашке, например. Советский кукольный мультфильм Романа Качанова про загадочного, но доброго зверька, снятый по сценарию Эдуарда Успенского, стал бессмертной классикой и засмотрен многими поколениями русских детей до дыр. Фанатеют от персонажа и в Японии. И даже сняли там свою версию мультика.

Кадр из японского "Чебурашки".

Поэтому, чтобы не утратить наши корни, «Союзмультфильм», спустя 40 лет после выхода анимационного «Чебурашки», решил увековечить образ тропического зверька в полнометражном фильме. Год назад права на образ персонажа удалось вернуть — они были у семьи Эдуарда Успенского, который не хотел, чтобы к Чебурашке прикасался кто бы то ни было из российских кинопроизводителей. Однако японцам эксклюзивные права на перевыпуск мультфильма продал с радостью.

Права на образ Чебурашки удалось вернуть в 2019 г.

Производством картины будет заниматься студия Yellow, Black&White (снявшая самый кассовый российский фильм — комедию «Холоп», собравшую в прокате более 3 миллиардов рублей). Предполагается, что бюджет картины составит как минимум 600 миллионов рублей. Почему так много? В картине планируется большой объем компьютерной графики — почти как в «Последнем богатыре», еще одном успешном проекте студии YBW. Трилогии, снятой по мотивам сказок вместе с Disney.

Кадр из картины "Последний богатырь".

В целом картина будет отрисованной, главные персонажи в ней — тоже. Кто будет озвучивать Чебурашку, Крокодила Гену и Шапокляк, пока не разглашается. Продвигать проект на ТВ будут каналы СТС и «Россия 1». Гендиректор СТС Вячеслав Муругов уверен, что ниша детских игровых фильмов в стране недооценена, поэтому пришло делать упор именно на них.

Авторы проекта уже вовсю работают над сценарием, запустить съемки планируют в текущем году. Если все пойдет по плану, и пандемия не вмешается, то выпуск картины в прокат может состояться в 2022 году.

Дорогие читатели, а как вы считаете — кто мог бы озвучить Чебурашку и Крокодила Гену в новом фильме? Напишите ваши варианты в комментариях.