Москва может стать площадкой для встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские дипломаты предложили Москву в качестве места встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

- Нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате, - сказала Захарова.

Также дипломат заметила, что Россия прилагает все усилия для немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе.

- Россия как самостоятельно, так и в рамках Минской группы ОБСЕ продолжает предпринимать активные посреднические усилия, - напомнила дипломат. - Они направлены на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, возобновление мирного переговорного процесса на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов.

Ранее сообщалось, что 11-13 октября планируется визит в Москву главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, который встретится с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым для обсуждения сложной обстановки в Нагорном Карабахе.

На вопрос «КП», обращались ли за помощью граждане России, проживающие на территории Армении и Азербайджана в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта, Захарова отметила, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с соотечественниками.

- В связи с пандемией посольства России по всему миру находятся уже полгода в постоянном контакте с нашими гражданами, решая огромное количество вопросов. Это и вопросы возвращения на родину, содействия в решение вопросов семейных, материальных, а также оформления документов. Каждый день наши дипломаты решают эти вопросы по мере поступления и сложности, - напомнила Захарова. - Если у человека есть необходимость обратиться в посольство, то он может это сделать. Безусловно, обострение конфликта в Нагорном Карабахе увеличило количество таких обращений и звонков.