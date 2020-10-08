«Это очень страшно!»: избившие сына Елены Ксенофонтовой отморозки признали вину

Ксенофонтова благодарна спасителю сына. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Елена Ксенофонтова сейчас каждый день на экранах – по вечерам на СТС идет сериал «Кухня. Война за отель». Поклонники артистки недавно узнали о ЧП в семье звезды. Елена сообщила, что ее сына избили. У Елены Ксенофонтовой двое детей – 9-летняя Софья и 17-летний Тимофей. Тимофей по признания всех знакомых парень чудесный – воспитанный, образованный. Юноша учится в 11-м классе.

Недавно мы делали интервью с Еленой Ксенофонтовой, в ходе которого узнали из первых уст, что людей, избивших подростка, нашли и они уже признали свою вину. Напомним об этом происшествии. В августе Тимофей шел домой, на выходе из перехода двое взрослых пьяных мужчин ради развлечения начали жестоко избивать парня – ногами в лицо. Молодой человек, случайный прохожий оказался неравнодушным и хорошим человеком – отбил Тимофея и довел до ближайшего торгового центра. Потом была «Скорая», Филатовская больница. Елена Ксенофонтова тогда сообщила о травмах ребенка: «Перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение, сломанные очки…» У актрисы подкашивались руки и ноги от страха, но она быстро взяла себя в руки и написала заявление в полицию. В социальных сетях рассказала о ЧП, чтобы отблагодарить спасителя сына – его имени и координат артистка не знает.

Тимофей в этом учебном году заканчивает школу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полиция нашла отморозков, избивших Тимофея. Елена рассказала нам: «Свою вину они признают. У меня не было жажды мести. Более того, мои друзья, зная меня, вели серьезные разговоры: ты сейчас скажешь, что не надо, пусть живут… Единственное, чем я руководствовалась, написав заявление в полицию, это тем, чтобы эти люди не навредили кому-то еще, не нашли еще множество жертв в виде таких вот подростков и других людей. Потому что это очень страшно. Пост мой был не для того, чтобы меня пожалели. Я сильно сомневалась - выставлять этот пост или нет. Этого не очень хотел мой сын. Но я понимала, что не могу отблагодарить человека, который спас сына».

Тимофей уже давно вернулся к привычной жизни, он в этом учебном году заканчивает школу и определяется с профессией. Рассматривает и актерскую деятельность.