Столичные младшеклассники и школьники-льготники получат продуктовые наборы

Для получения продуктового набора родителям необходимо подтвердить право ребенка на бесплатное питание за счет бюджета Москвы на портале mos.ru или МФЦ.

В октябре столичные школьники из многодетных семей получат продуктовые наборы. Таким образом московские власти хотят компенсировать полагающееся детям во время учебы бесплатное питание. Свои первые наборы уже получили дети на юго-западе Москвы. До конца этой недели аналогичную раздачу проведут в Северо-Восточном и Центральном округах.

Стоит отметить, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в Москве Сергей Собянин решил отправить детей на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. При этом в учебное время в столице продолжает действовать эффективная система организации питания. Все учащиеся младших классов, а также дети из семей льготных категорий получают бесплатное горячее питание. В период каникул будет осуществляться «удаленное» питание без потери качества.

«Потому что закон есть. И если ученик на дистанционном обучении, значит, ему нужно дать это каким-то образом. Деньги выделены на это огромные», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Для получения продуктового набора родителям необходимо подтвердить право ребенка на бесплатное питание за счет бюджета Москвы на портале mos.ru или МФЦ.

Несмотря на непростые условия, комбинаты питания, обслуживающие образовательные учреждения, продолжают работать. На предприятиях соблюдается стерильная чистота, а также усилены меры контроля состояния поставляемых продуктов. Неудивительно, что московская система организации школьного питания не только считается лучшей в стране, но и названа международными специалистами образцом для внедрения в других странах.

Следует подчеркнуть, что все вводимые меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции, по окончании которых учащиеся продолжат получать комплексное сбалансированное питание в школьных столовых.