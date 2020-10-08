Экс-депутат Рады: Порошенко продавал запрещенные боеприпасы сирийским боевикам

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандально известный бывший парламентарий Давид Жвания, который летом заявил, что готов дать показания против себя и других политиков, что участвовали в государственном перевороте на Украине в феврале 2014-го, сейчас выступил с не менее сенсационным сообщением.

Жвания утверждает, что он подает заявление в Государственное бюро расследований Украины, где представит документальные свидетельства о продаже бывшим президентом Порошенко запрещенных боеприпасов сирийским боевикам.

Как полагает Жвания, есть информация, что пятый президент незалежной дал добро на поставку 400-килограммовым фосфорных бомб группировкам, которые в Сирийской Арабской Республике противостояли войскам президента Асада. И продавались эти запрещенные международными конвенциями боеприпасы будто бы в течении 2014-2016 годов.

Непонятно правда, как исламисты, у которых своей авиации не было, могли такие бомбы использовать. Но Жвания полагает, что масштабный пожар на военных складах в Калиновке под Винницей в 2017-м году был устроен, чтобы скрыть пропажу с этих складов, в том числе, проданных на Ближний Восток боеприпасов.

За комментарием «КП» обратилась к члену Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдану Безпалько.

- Можно ли верить обвинениям Жвания? Мог Порошенко продавать фосфорные бомбы боевикам?

- Украинская политика полна заявлениями, которые потом не подтверждаются никакими документами. С одной стороны, это может быть элементом политической борьбы — очередной ход по снижению влияния партии Порошенко. С другой стороны, есть попытка Жвании вернуть внимание к своей персоне. Он же не в первый раз делает такие каминг ауты. Он же всех деятелей Майдана с собою в том числе обвинил в преступлениях зимой 2014 года… Когда предъявят документы — тогда пойдет предметный договор. Поддержка группировок, которые воевали с Асадом — она никогда международным сообществом не рассматривалась как преступление.

- Но ведь фосфорные бомбы запрещены?

- Фосфорные бомбы применялись на Донбассе самим Порошенко, так что ему простят поставку таких боеприпасов анти-асадовским группировкам.

- Но экс-депутат собирается доказывать, что эти заряды ушли в Сирию со складов под Винницей, которые потом подожгли, дабы скрыть следы…

- Чтобы эту цепочку протянуть, нужны свидетели и документы, в том числе по финансовым проводкам. Есть ли такие документы для ГБР у Жвании? Вообще то, это уже масштаб международного расследования, в котором вряд ли будут заинтересованы страны Запада. Насчет складов — тут, полагаю, большое допущение.