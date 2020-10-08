Россия сыграла против Швеции. Фото: REUTERS

В четверг, 8 октября, футболисты сборной России открыли для себя серию из октябрьских матчей. Первой из трех игр был товарищеский поединок на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве на Песчаной улице. В соперниках у подопечных Станислава Черчесова - команда Швеции. Наши неплохо смотрелись в сентябрьских встречах Лиги Наций - разгромили Сербию 3:0, справились с Венгрией в гостях одержав победу 3:2. Букмекеры же давали преимущество нашей команде в поединке со шведами.

Артем Дзюба за первые 45 минут поединка не отметился голом. Фото: REUTERS

Но за сутки до поединка выяснилось, что в карантин отправили двух футболистов основного состава - Георгий Джикия и Маринато Гилерме были изолированы. У них - подозрительные тесты на коронавирус, и результаты были отправлены в официальные инстанции, так что в игре против шведов эти два игрока не смогли б сыграть. Так что в состав пришлось вносить коррективы. С первых минут у нас вышел на поле защитник "Спартака" Илья Кутепов в центр обороны. А в воротах появился голкипер "Сочи" Сослан Джанаев.

И в середине первого тайма наша команда после неплохого начала поединка пропустила гол в свои ворота. После подачи со штрафного от края поля форвард шведов Александар Исаак выпрыгнул выше всех и головой подправил мяч в ворота россиян - до перерыва наши так и не смогли отыграться.

Молодой Александр Мостовой из "Зенита" попал в сборную России. Фото: REUTERS

Ну а в середине второго тайма Юханссон ударил с 20 метров, мяч попал в ногу нашему защитнику Кудряшову и все - второй гол в наших воротах. Джанаев с трех ударов в створ пропустил два гола. Оставалось чуть больше 15 минут до конца поединка. Отыграть хотя бы один гол становилось все сложнее.

Александр Соболев - автор гола в ворота сборной Швеции. Фото: REUTERS

И в добавленное время после подачи с углового мяч в ворота сборной Швеции наши все-таки забили! Удачно подставил голову форвард Александр Соболев. Нападающий "Спартака" постепенно обретает силу в сборной.

Юрий Жирков - просто вечная фигура в сборной России. Фото: REUTERS

Но на этом все. Времени осталось слишком мало - судья добавил только три минуты. Наша команда проиграла 1:2 команде Швеции в товарищеской игре. Впереди еще два матча - 11 октября поединок против Венгрии, а 14 числа - встреча с Турцией. Все встречи пройдут в Москве.