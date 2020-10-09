Звездные детки бьются за бабки: Родственники знаменитостей азартно делят наследство

Родственники знаменитостей продолжают азартно делить наследство. Фото: Мила СТРИЖ

После смерти известных артистов их близким далеко не всегда удается мирно поделить доставшуюся в наследство собственность - квартиры, дома, машины... И тогда начинаются судебные процессы: три из них возобновляются этой осенью и обещают быть невероятно жаркими.

Квартиры, дача и норка

Народная артистка СССР Людмила Гурченко умерла почти десять лет назад, но битва за ее наследство продолжается - в ноябре по разные стороны судебных баррикад окажутся внучка артистки Елена Королева и отец Елены Александр Королев (соответственно зять Людмилы Марковны).

Людмила Марковна Гурченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По решению суда все поделили пополам между 36-летней Еленой и ее отцом. Королева намерена доказать, что она должна получить больше отца: «Мы с адвокатом подали апелляцию, в ноябре должно начаться ее рассмотрение. У папы есть любовница, женщина из нашего подъезда. Она так и не дала нам договориться».

Внучка Людмилы Марковны Елена Королева считает, что у нее при разделе бабушкиного наследства должны быть определенные привилегии. Фото: Личный архив

Что же делят и почему? У Людмилы Гурченко была единственная дочь - Мария Королева, которая умерла три года назад. Марии после смерти матери достались по наследству две квартиры в Москве и дом в Подмосковье. Общая стоимость имущества - свыше 50 миллионов рублей. После смерти Марии все поделили пополам между ее мужем и дочкой. Елена Королева, которая одна воспитывает 12-летнюю дочь, с этим не согласна. Но по закону отцу принадлежит половина, ведь Мария завещания не составила. Но мужчина к имуществу Гурченко отношения не имеет - одна из квартир изначально принадлежала родителям Людмилы Марковны, другая, как и дача, куплена на деньги звезды. На даче в шкафах до сих пор висят норковые шубы звезды, подаренные бабушкой внучке. Королева хочет устроить там музей и не пускает в дом отца. Кстати, по словам Елены, у ее отца, бьющегося с ней за квадратные метры, есть и другая недвижимость в столице.

Папа требует часть дома

Судебные споры по возвращению в Русфонд неизрасходованных денег, которые собрали на лечение Жанны Фриске, завершены. Но наследникам певицы, скончавшейся пять лет назад, достались не только долги, но и внушительное имущество. Его дележ продолжается - отец Жанны Владимир Фриске намерен инициировать новый процесс.

Владимир Фриске по-прежнему уверен, что Дмитрий Шепелев использовал связь с его дочерью в корыстных целях. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, что у Жанны Фриске три наследника - мать, отец и несовершеннолетний сын Платон, интересы которого представляет папа мальчика Дмитрий Шепелев.

После смерти певицы родня продала ее квартиру в Майами, выручив $470 тысяч. Родители Жанны от своей доли отказались в пользу внука, чтобы он смог распоряжаться этими деньгами после совершеннолетия. Столичная квартира Жанны на Красной Пресне оценивается в 30 миллионов рублей: она разделена между тремя наследниками в равных долях, Владимир Борисович и Ольга Владимировна обещают переписать свою часть на внука.

Дмитрий Шепелев. Фото: Евгения ГУСЕВА

А вот земельный участок и дом, который купили и строили уже после болезни певицы Дмитрий и Жанна, стал предметом споров. Дом площадью 393 квадратных метра в Истринском районе Подмосковья Шепелев и Жанна приобрели за 38 миллионов рублей. Половина дома принадлежала певице, вторая часть - Шепелеву. После смерти Жанны трем наследникам досталась ее половина этой недвижимости. История у этой «половинки» долгая - ее арестовывали ради погашения долга перед благотворительным фондом, продавали… Сейчас весь дом в собственности Дмитрия Шепелева и его сына, так как ранее доли, принадлежащие родителям и сыну Фриске, были выставлены на торги. Таким образом через суд возвращали благотворительному фонду собранные на лечение Жанны деньги. Половину дома выкупил Шепелев, деньги поступили в Русфонд и закрыли оставшуюся часть долга. Но Владимир Фриске намерен судиться с Шепелевым за часть дома - отец певицы считает, что Дмитрий не вкладывал в покупку этой недвижимости своих средств, а использовал сбережения Жанны.

Вдова права?

Продолжается раздел имущества и актера Дмитрия Марьянова, который умер 15 октября 2017 года. После пандемийной передышки судебный процесс возобновился. За имущество Марьянова в суде сражаются представители его вдовы Ксении Бик, 24-летнего сына Даниила, родившегося в отношениях с Ольгой Аносовой, и 81-летнего отца артиста, Юрия Георгиевича Марьянова.

Ксения так любила Марьянова, что не может расстаться с тем, что о нем напоминает, в том числе и с домиком в Подмосковье, где сейчас живет отец актера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын и отец никак не могут договориться со вдовой. 34-летняя Бик состояла в браке с Марьяновым два года, а теперь со своей несовершеннолетней дочкой от предыдущих отношений и молодым бойфрендом живет в квартире Дмитрия. Эту квартиру, как и всю остальную недвижимость, Дмитрий Марьянов купил до начала отношений с Ксенией. Но ее это не смущает.

Тот самый домик в Подмосковье. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Именно эту квартиру - трешку на Хорошевском шоссе стоимостью 18 миллионов рублей - делят в суде. Также предметами спора являются однокомнатная квартира в Песчаном переулке стоимостью 10 миллионов рублей и дача за 3 миллиона в 70 км от Москвы, где живет отец актера. Так вышло, что дачу для папы Марьянов с братом отстроили много лет назад, а бумаги на дом оформили после заключения брака с Бик, поэтому она и на дом тоже претендует. Папа и сын актера согласились отдать Бик дорогую трешку, оставив себе дачу и однушку. Однако Бик претендует на все, даже на 1/3 доли Марьянова в квартире его родителей. Также в суде вдова пытается доказать, что ее 12-летняя дочка, у которой есть живущий на Украине отец, была на иждивении у Марьянова. Доказав это, Бик получит еще одну наследницу и соответственно еще один козырь в борьбе за недвижимость. А еще Бик на днях объявила о наличии СМС от Марьянова: мол, он написал ей о намерении составить завещание на жену и ее дочь.