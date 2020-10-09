Наставник шоу «Голос» Валерий Сюткин: Хочу, чтобы русскоязычных песен было больше

Педагогическое образование помогает наставнику Сюткину достучаться до своих подопечных. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Валерий уже второй год подряд попадает в кресло наставника «Голоса», что вполне обоснованно: кто, как не человек с педагогическим образованием и четырьмя детьми, должен пестовать музыкальные таланты.

- Валерий, какие ощущения остались от работы в прошлом году?

- Любой новый опыт всегда интересен. Поскольку у меня есть высшее педагогическое образование (окончил Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова, где сейчас руководит эстрадным отделением. - Ред.), работа была по профессии. «Голос» - не только энергозатратное, но и времязатратное мероприятие. Помимо съемок и работы с артистами, нужно вести и большую работу по подбору репертуара для них. Но теперь я уже знаю, как это работает, и в новом сезоне постараюсь действовать более экономично и эффективно.

- У вас есть своя стратегия?

- Я хочу, чтобы в эфире звучало как можно больше русскоязычных песен. Мы живем в России, надо петь на русском языке. По возможности. Конечно, яркие зарубежные песни будут, но не более 10% от общего числа. В моей команде так.

- Можно ли за такой короткий промежуток времени - несколько передач - обучить артиста и сделать его звездой?

- «Голос» не для этого. Это работает так: прослушал, увидел сильные стороны, делаешь акцент на них, слабые стороны прячешь. Но самое главное - поиск репертуара! Представьте: девятый сезон, каждая команда выдавала 35 - 40 песен в каждом из них, а команд - четыре. И надо стараться не повторяться. К примеру, запрещено брать песни из восьмого и седьмого сезонов. Чтобы не было очевидных дублей. Понимаете задачу? Нужно уметь песню подобрать под артиста.

- Почему ни один победитель проекта не стал суперзвездой, как, допустим, Полина Гагарина, вышедшая из «Фабрики звезд»?

- Думаю, проблема в поиске собственного неповторимого репертуара. В идеале человек должен создавать музыкальный материал сам - как Земфира. Так сформироваться, чтобы не зависеть от композиторов, поэтов, продюсеров. Если это ярко, все сами возьмутся за тебя.

- Но их же каждую неделю показывают в эфире Первого канала. Что может быть лучше для раскрутки?

- Время сейчас очень сжато. Вот их показывают, они в центре внимания, а что потом? Они должны выдать материал, заинтересовать слушателя. А этого не происходит. Так что причина в самих артистах. Нет резерва и потенциала, свежих песен, с которыми можно пробиваться. Проблема вовсе не в деньгах, как думает большинство обывателей, и не в связях. Если сами не могут написать, надо найти людей, которые им напишут.

- Лирическое отступление. Этот год многие хулят, мол, високосный, ковидный и так далее. А у вас в августе четвертый сын родился. Круто же, да?

- Это абсолютный космос! Я очень счастлив. Все по-новому, но все осознанно. Теперь больше боюсь за ребенка, чем в молодости. Смотришь, следишь, оберегаешь, чтобы тут не зацепил, там не упал, камушек с дороги убираю. В молодости все время хотелось побыстрее скинуть ребенка на родителей или нянь, а сейчас наоборот - дорожу каждой минутой. Отказываешься от всего, только чтобы побыть рядом и наслаждаться, наблюдая, как он постигает этот мир. Так устроен человек: чем взрослее, тем мудрее, наверно.

ПРАВИЛА ШОУ

«Голос» начинается со слепых прослушиваний. Артисты выступают перед четырьмя наставниками (помимо Сюткина, это Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров), сидящими спиной к сцене. Каждый из вокальных тренеров должен отобрать по 12 человек. Затем участники будут отсеиваться на двух этапах - «Поединки» и «Нокауты», далее, уже в прямом эфире, состоятся два полуфинала, а в конце - финал, в котором окажутся лишь четверо, по одному лучшему вокалисту от команды. Победитель, которого определяет зрительское голосование, получает 1 миллион рублей и контракт со звукозаписывающей компанией Universal Music.

Первый канал.

«Голос-9».

Сегодня, 21.30.