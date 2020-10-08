Дебаты кандидатов в президенты США: Второй раунд отменен, третий перенесен

Второй раунд дебатов кандидатов в президенты США отменен. Фото: REUTERS

В запланированном и анонсированном заранее графике телевизионных дебатов кандидатов в президенты США сегодня целый день происходили изменения.

Трамп и Байден устроили настоящий бардак, обвиняя друг друга в неспособности и нежелании участвовать в следующих раундах.

Сначала было объявлено, что второй раунд, намеченный на 15 октября, пройдет в онлайн-режиме. Но в штабе Байдена отказались организовывать встречу с соперником, состояние здоровья которого под вопросом. Напомним, что действующий президент США, намеревающийся переизбраться на второй срок, только на этой неделе покинул военный госпиталь, куда был госпитализирован с коронавирусом.

В результате, второй раунд отменен вообще. 15 октября Трамп проведет предвыборный митинг, а Байден будет отвечать на вопросы избирателей.

По поводу третьего раунда, запланированного первоначально на 29 октября (за 5 дней до выборов), стороны пришли к консенсусу и решили перенести его на более ранний срок - 22 октября.

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