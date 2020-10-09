Как при царе Горохе

Попробуйте отварить стручки гороха в сливках, пробить в блендере с добавлением кинзы и петрушки. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вообще-то китайцы так уже пару тысяч лет живут. У них даже куриные лапки деликатес. А в Литве, например, есть отличная закуска к пиву - петушиные гребешки. А есть страны, где людям не до концепций: съедать надо все, иначе - голод.

Но zero waste - это не про необходимость, а про возможности и про ответственное отношение к еде. Самые несъедобные части продуктов, которые мы обычно выбрасываем, становятся не просто съедобными, а невероятно вкусными.

Вот примерно с такими мыслями и поедал я недавно на даче зеленый горошек, а пустые стручки выбрасывал. Но вдруг подумал: стоп, а ведь и они тоже наверняка на что-то сгодятся. За советом обратился к моему любимому специалисту по овощам - шеф-повару Елене Савчук, королеве веганов. Она рекомендовала отварить стручки в сливках, пробить в блендере с добавлением кинзы и петрушки.

Отлично, берем кучу пустых стручков, отрезаем жесткие кончики, варим в 10-процентных сливках минут 20. Выкладываем в чашу блендера, добавляем измельченную зелень, пробиваем. Теперь нужно пропустить смесь через сито. Это важно, чтобы удалить жесткие волокна (их довольно много). А у вас останется приятная кремообразная масса. Ее нужно присолить, добавить немного сахара и вернуть на средний огонь.

Дальше возможны два варианта.

1. Мы доводим массу до легкого кипения, но не даем выпариться. Получается отличный крем-суп. Разливаем по плошкам. Присыпаем кунжутом и свежемолотым черным перцем, сверху - пару капель кунжутного масла.

2. Выпариваем примерно вдвое, добавляем толченых грецких орехов и немного неострых специй (хмели-сунели подойдет, но можно и толченой зиры). И это будет отличный соус ко всему подряд. Со специями поаккуратнее, нам важно, чтобы главным был все же вкус горошка. Вернее - тех пустых стручков, которые мы чуть было не выбросили.