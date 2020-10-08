Главный тренер сборной Швеции оценил форварда "Спартака" после матча с Россией

Джордан Ларссон в матче против сборной России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты сборной России проиграли со счетом 1:2 команде Швеции в товарищеской игре в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". После поединка главный тренер шведов Янне Андерссон высказался по поводу проведенной встречи.

- Как оцените игру Джордана Ларссона в этой игре? - поинтересовались у наставника шведов.

- Ларссон себя отлично проявил, хотелось бы отметить и игру Исаака. Все прошло на высшем уровне и во втором тайме они не подвели.

При этом, Андерссон сказал, что его команда не столь сыграна, как соперники. Но все равно получилось проявить себя хорошо.

- Не было никаких определенных ожиданий. Наши не так сыграны как россияне. Но несмотря на то, что более опытны, все прошло по высшему разряду. Особенно интересно было в первом тайме, когда у сборной России играл основной форвард - Дзюба.

Сборная Швеции, напомним, с 2018 года трижды играла с нашими. Дважды рубились наши в Лиге Наций. В Калининграде была ничья 0:0, а в Стокгольме наши проиграли 0:2. И вот теперь - поражение 1:2 в тоарищеской игре.