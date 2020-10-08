"Пропустили гол в первом тайме. Это расстроило". Черчесов высказался после матча со шведами

Россия проиграла Швеции 1:2 в товарищеской игре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России, владея преимуществом весь матч, уступила команде Швеции со счетом 1:2 в товарищеской игре. Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов после матча сказал, что такой результат нас не может устраивать.

- Результат не в нашу пользу, хотели, естественно, выиграть, имели преимущество, но пропустили гол... ничего не предвещало гола. Это расстроило. Продолжали так играть, делали замены. Нам еще две игры предстоит. Хотели проверить два новых игроков. Сегодня дебютировали Соболев и Мостовой.

- До первого гола все шло хорошо. Можно ли назвать ключевым моментом тот мяч?

- Пропустили мяч, когда ничего не предвещало. У нас было полное преимущество, мы хорошо играли. Второй гол после рикошета просто усугубил ситуацию. Такие матчи у всех команд бывают, и другое дело как все это перелопатить и сделать хороший анализ всего.

- Как оцените дебютантов?

- Были моменты хорошие, были не очень. Теперь они не понаслышке знают, что такое первая сборная. Будем теперь им подсказывать. Болельщики или эксперты смотрят только гол. Соболев хорошо что забил, но теперь его надо вписать в игру команды, чтоб он был полезен сборной.

- Много атак шло левым флангом. Установка?

- Мы изучали соперника и у них есть проблемы справа в обороне. Тут играл активно Жирков, Черышев вышел. Но мне кажется что крена в одну сторону не было. Играли активно многие - подключались Ионов, Фернандес, Мостовой. Не знаю статистики, но плюс-минус было одинаково на флангах у нас сегодня.

- Сегодня можно было сделать шесть замен. Все они были сегодня по плану, или же были вынужденные решения?

- Две замены сделали не по плану, потому что игра складывалась не в нашу пользу. Поэтому поменяли свое мнение. Но перед игрой Дзюба и Оздоев знали, что сыграют по тайму. Жиркова не планировали всю игру, а Марио подустал в последних играх чемпионата. Так что он, планировали, сыграет 60 минут.

- Что скажете о зрителях?

- Рады, что зрителям дали возможность посетить матч. Чему мы и рады. Хотелось, чтобы и в других матчах была возможность пустить зрителей на трибуны.

- Многих удивил счет матча Турция - Германия, ничья 3:3. А вас?

- Я смотрел весь матч. Игра была качественна со всех сторон. В Турции уже стартовал чемпионат, так что они были в хорошем состоянии. Так что ничего удивительного - нас ждет сложный матч.

У сборной России теперь впереди еще два матча в рамках Лиги Наций на своем поле. 11 октября - встреча с Венгрией, а спустя три дня - с Турцией.