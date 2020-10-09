Вопрос дня: Вы верите, что нефть - главное проклятие России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:

- Нефть - это не российское проклятие. «Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине». Я рос в СССР, в котором четверть денег от нефти тратилась на ширпотреб, а все остальное - на технологии. При Брежневе за счет нефти совершили технологический рывок - появились наши самолеты, магнитофоны, фломастеры. А после крушения Союза на доходы от нефти стали покупать не удочку, а рыбные консервы...

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Больше половины наших земель необитаемы, заняты вечной мерзлотой, и именно там мы добываем наше «черное золото» и голубое топливо. И что это - проклятие или счастье? Даже тюрки не выдержали и убежали из Сибири. Потому наша нефть и наши девушки даны нам за все наши страдания.

Александр РОМАНОВ, бывший командир авиалайнера:

- Это наше счастье. Но кто распоряжается этими богатствами? И почему у нефтедобывающей страны бензин дороже, чем у арабов и американцев? Про авиакеросин вообще молчу, у нас он очень дорогой. Но притом, не будь у нас таких богатств, к нам бы по-другому относились.

Андрей МАНОЙЛО, профессор факультета политологии МГУ:

- Хорошо иметь нефть, но важнее уметь ею распорядиться. Мы продолжаем идти по самому простому пути - гоним сырье. А где технологический прорыв - большой вопрос...

Владимир ЛУЦЕНКО, полковник запаса ФСБ:

- Ни одна страна от такого богатства не откажется. Нефть - наше счастье по жизни. Я видел, как в Ливии при Каддафи за счет нефтедоходов сразу давали деньги на дом молодой семье, а молодежи - возможность учиться в лучших вузах за рубежом.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Нельзя оценить однозначно. Восстановление оборонки и инфраструктуры в 2000-х и 2010-х шло в основном на доходы от углеводородов. Но Китай в эти годы развивал технологии, а мы подсели на нефтеиглу. Лишь в последние лет пять ситуация стала меняться. А прежде мы были нефтенаркоманами...