"Это ваш сын?": что скрывает Игорь Крутой

Игорь Крутой Фото: Евгения ГУСЕВА

Продюсер и композитор Игорь Крутой дал очень личное интервью. Композитор уже 25 лет счастлив в браке с Ольгой Крутой. В браке у Игоря и Ольги родилась дочь Александра. Кроме того, Игорь Яковлевич удочерил дочь Ольги от предыдущих отношений Викторию, которая теперь тоже носит его фамилию. У него также есть и 38-летний сын Николай от первого брака. Однако неожиданно стало известно, что у музыканта есть еще один сын.

Продюсер Игорь Крутой, похоже, много лет скрывал своего сына. В эфире шоу "Алена, блин!" Игоря Яковлевича ведущая напрямую спросила о фото из блога его дочери Виктории, которая поздравила отца с Днем рождения.

"С Днем рождения нашего папу", - подписала кадр красавица. На снимке Крутой запечатлен вместе со своими детьми - дочками Викторией и Александрой, сыном Николаем и еще одним молодым человеком.

"В микроблоге вашей дочери Виктории меня заинтересовал один снимок. Она опубликовала там поздравление вас с Днем рождения. При этом на фото она, Николай, Саша и еще один молодой человек. Кто он?", - поинтересовалась интервьюер.

Музыкант заметно занервничал. Вместо ответа он сначала просто пожал плечами, а затем выдал лаконичное: "Человек".

"Это ваш сын, я так понимаю?", - не унималась ведущая. Но продюсер отказался отвечать.

Напомним, Игорь Крутой был женат дважды. С первой женой Еленой он прожил 16 лет. В этом браке на свет появился сын Николай. Молодой человек подарил знаменитому отцу внучек Кристину и Маргариту. Вторая жена - Ольга, проживает в Нью-Джерси, занимается бизнесом. Падчерица Виктория родилась в 1985 году от первого брака Ольги Крутой. У Вики растет пятилетняя дочь Деми-Роуз. Младшей дочери Игоря Яковлевича - Александра появилась на свет в 2003 году. Продюсер неоднократно называл Сашу своим главным произведением.