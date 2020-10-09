«Влюблена в лучшего мужчину во вселенной»: Алеся Кафельникова рассказала, как начался ее роман с бывшим женихом Ходченковой

Алеся Кафельникова и ее бойфренд Георгий Петришин. Фото: Инстаграм.

21-летняя модель Алеся Кафельникова больше не скрывает нежных чувств: у дочери знаменитого теннисиста роман с владельцев рекламного агентства Георгием Петришиным. 34-летний бизнесмен несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Встречался мужчина и с другими известными красавицами. И вот теперь он покорил сердце начинающей звезды подиума.

Сейчас влюбленные отдыхают вместе Париже, где в последний год живет Алеся. На днях Кафельникова приняла участие в Парижской Неделе моды. Манекенщица вышла на подиум на показе новой коллекции французского бельевого бренда Etam.

- Я влюблена в лучшего мужчину в моей вселенной, - эмоционально подписала Алеся совместное селфи с Георгием.

Алеся и Георгий познакомились в ресторане. Фото: Инстаграм.

Модель рассказала своим подписчикам, как она познакомилась с Петришиным.

- Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прямо все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю, - призналась модель. - Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда. С тех пор мы не расставались.

Хотя Алеся сейчас работает во Франции, по ее признанию, она хотела бы вернуться на Бали, где она прожила почти год. Модель мечтает построить на индонезийском острове свой дом и жить там спокойной размеренной жизнью.

С актрисой Светланой Ходченковой Петришин начал встречаться в 2011 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Георгий Петришин начал встречаться со Светланой Ходченковой в 2011 году. В мае 2015 года бизнесмен сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге год спустя они расстались. По слухам, Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой.

В мае 2015 года Петришин сделал Ходченковой предложение на сцене театра. Фото: Инстаграм.

До Петришина Алеся встречалась с Никитой Новиковым – сыном известного ресторатора Аркадия Новикова. Затем модель влюбилась в рэпера Фараона – он же Глеб Голубин. Эти отношения оказались очень мучительными для девушки – пара то сходилась, то расходилась, во время их романа Алеся страдала от анорексии и увлеклась запещенными препаратами. В Инстаграме Кафельникова рассказала, почему она решила расстаться с Фараоном.

- Мне не о чем общаться с человеком, который перестает развиваться как личность и принимает позицию, в которой довольствуется тем, что у него уже есть. Мне как личности всегда нужно к чему-то стремиться. Именно такого человека я сейчас вижу рядом с собой, - сообщила модель, намекая на Георгия Петришина.