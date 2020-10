Ученые нашли самый верный способ втереться в доверие даже к незнакомой кошке

Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. Фото: Shutterstock

Как выяснили британские зоопсихологи (Tasmin Humphrey, Leanne Proops, Jemma Forman, Rebecca Spooner and Karen McComb) из Университета Сассекса (University of Sussex) и Портсмута (University of Portsmouth), кошки, даже совсем чужие, лучше всего реагируют не на банальные «кис-кис-кис», а на так называемые кошачьи улыбки. Увидев нечто подобное на человеческом лице, они охотнее идут на контакт. А то и вовсе начинают активно демонстрировать свое расположение. Даже без всяких там «вкусняшек»

Улыбнуться по-кошачьи вроде бы не сложно. Нужно несколько раз зажмуриться – то есть, сузить глаза и медленно-медленно поморгать. Довольная и приветливая кошка именно так и делают. По сути, улыбаются. По-своему, по-кошачьи.

Одна из участниц эксперимента: улыбается в ответ, по-своему, по-кошачьи. Фото: Twitter.com

В обезоруживающей силе кошачьих улыбок - в исполнении людей, конечно, убедили эксперименты, которыми руководила профессор Карен МакКомб (Karen McComb). Её подопытными в общей сложности стали 45 кошек, которым «улыбались» сначала их собственные хозяева, а потом и совсем незнакомые люди. В подавляющем большинстве случаев мурзики и барсики охотнее откликались на призывы тех, кто им щурился, то есть, улыбался, по их понятиям. Кошки улыбались в ответ и подняв хвосты шли к протянутой им руке. На нейтральные выражения лиц реагировали хуже. И совсем не радовали кошек наши человеческие улыбки – когда мы чуть оскаливаемся.

О полученных результатах ученые рассказали в журнале Scientific Reports, ссылка на который имелась в сообщении, опубликованном на сайте Университета Портсмута.

В чем смысл кошачьей улыбки? Для самих кошек? Точных ответов на эти вопросы пока нет. Есть лишь предположения. По одной гипотезе, кошки жмурятся, чтобы отвести пристальный взгляд, который представители животного мира воспринимают, как правило, враждебно. Не исключено и другое. Кошки могли начать жмуриться уже в процессе тесного общения с людьми. Заметили, что людям это нравится, что «улыбнувшись», можно рассчитывать на некое вознаграждение. Или хотя бы на ласку. И стали пользоваться. Кошки ведь хитрые.

Если друг оказался вдруг самым лучшим на свете. Фото: Shutterstock

Кстати, Карен МакКомб – известная в научном мире «кошатница». Это она в свое время обнаружила у кошек тайное оружие. А именно выделила из их мурлыканья звуки высокой частоты - от 220 до 520 Гц, которые кошки «включают» лишь тогда, когда им от людей что-то очень нужно. Чем выше частота, тем больше им нужно. Например, поесть или погадить в свой туалет. Или чтобы погладили. Или поиграли. Подробнее об этом в нашем материале.

Кошки не перестают удивлять и других ученых. Недавно американские исследователи - Кристина Витале (Kristyn R. Vitale) и ее коллеги из Университета штата Орегон (Oregon State University) - пришли к выводу: лучшие друзья человека все-таки кошки, а не собаки. Об этом убедительно свидетельствовали многочисленные эксперименты.

А японские ученые, исследованиями которых руководили Ацуко Сайто (Atsuko Saito) из Университета Токио (Department of Cognitive and Behavioral Science, University of Tokyo) и Казутака Шинозука (Kazutaka Shinozuka) из центра изучения мозга (RIKEN Center for Brain Science), доказали: кошки понимают человеческую речь.