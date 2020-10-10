Валентина Легкоступова перед смертью написала отказ от квартиры

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. Фото: Инстаграм.

Смерть певицы Валентины Легкоступовой сейчас расследуют правоохранительные органы: родственники звезды 90-х уверены, что она скончалась от побоев. На днях следствие обнаружило еще одну улику: в квартире певицы нашли расписку. Незадолго до смерти Легкоступова написала отказ от квартиры. Артистка была готова отдать квартиру, и вывод о том, кому это было выгодно, напрашивается сам собой.

По словам адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы семьи покойной, дочь певицы Анетта видела расписку в материалах дела.

- Анетта была в шоке, она видела этот рукописный текст, но сфотографировать расписку не было возможности, потому что она приобщена к материалам дела, - рассказал Жорин «СтарХиту».

Певица ушла из жизни в августе этого года. Муж звезды Юрий Фирсов уверяет, что она упала и ударилась в ванной. Однако родные считают, что Валентина умерла не своей смертью. Сергей Жорин уверен, что певица просто не могла получить такие травмы, упав в крошечной ванной комнате.

- Почти вся правая часть ее тела повреждена. Чтобы так упасть, нужно падать, грубо говоря, плашмя, не группируясь, на что-то твердое — кафель, асфальт, - говорит Жорин. - Получив снимки ванной, я был крайне удивлен. Ванной там, в принципе, нет как таковой — только душевая кабина, упасть в которой нереально, она как шкафчик. Сама же комната крайне маленькая по размеру и заставлена — раковина, стиральная машина.

Со своим третьим мужем Юрием Фирсовым Валентина познакомилась в соцсетях. Фото: Инстаграм.

К слову, в квартире во время обыска был найден еще один странный предмет – гантель, обернутая полотенцем. Не исключено, что именно она послужила орудием, которым кто-то мог избить певицу.

Вдовец звезды Юрий Фирсов, несмотря на то, что расследование продолжается, поспешил скрыться из России. Сразу после похорон яхтсмен уехал в Турцию, где он находится по сей день.

Напомним, весной этого года 54-летняя исполнительница хита «Ягода-Малина» вышла замуж за своего поклонника Юрия Фирсова. С будущим мужем Валентина Легкоступова познакомилась в соцсетях. Они переписывались почти 5 лет. Обаятельный поклонник настолько очаровал артистку, что она, не раздумывая, согласилась выйти за него замуж. Дочь и сын певицы были против брака матери. Тем не менее, Юрий и Валентина сыграли свадьбу в Крыму, где ее родились отец и дед. Фирсов стал третьим мужем певицы. По словам очевидцев, на своем бракосочетании Легкоступова выпила всего один бокал шампанского. Ее дети Анетта и Матвей говорят, что именно Фирсов споил покойную. Он знал: их матери противопоказано спиртное, и все равно угощал ее.

Артистка скончалась 14 августа, не приходя в сознание. Последнюю неделю певица оставалась в коме. 6 августа ее дочь Анетта Бриль приехала к матери и обнаружила певицу и ее мужа в состоянии сильного алкогольного опьянения. Анетта сразу же отвезла мать и ее супруга в наркологическую клинику. По словам дочери покойной звезды, ее мать никогда не увлекалась алкоголем.

Ночью 8 августа Валентина впала в кому, ей сделали срочную операцию. Врачи диагностировали у певицы черепно-мозговую травму. Многие коллеги Легкоступовой считают, что именно муж виноват в ее гибели.