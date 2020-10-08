«Колечко за 25 миллионов»: Бывший муж Волочковой не скупится на подарки любовнице

Игорь Вдовин и Елена Николаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние годы экс-супруг балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин счастлив с телезвездой Еленой Николаевой. В прошлом году к мужчине переехала его с балериной общая дочь Ариадна.

— Пусть Игорь хоть сейчас побудет отцом, я и так столько лет одна растила Аришу, а она страдала без отцовского внимания,-сетовала в интервью «КП» Анастасия Волочкова.

Недавно появились слухи, что Вдовин решил жениться на Елене Николаевой. Ариадна, судя по совместным выходам в свет с Николаевой, поддержала выбор отца. За время проведённое в доме отца девочка успела подружиться с будущей мачехой.

О том, что у Игоря Вдовина серьёзные намерения свидетельствует и подарок, который он сделал своей спутнице.

На звёздной дорожке ММКФ экс-супруг Волочковой появился со своей дамой сердца Еленой Николаевой, руку которой украсило дорогущее обручальное кольцо.

Елена Николаева на красной дорожке ММКФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это кольцо Graff с желтым бриллиантом. Стоимость украшения -около 25 миллионов рублей,-предположил в беседе с kp.ru наш эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов.

Кольцо на сайте Graff.

Дизайнер украшений Влад Торхов.

Вероятно, Анастасию Волочкову, у которой Игорь Вдовин занял более 10 лет назад 3 миллиона долларов и пока не вернул, такая щедрость бизнесмена не образует.

- Он и так всю жизнь живет за мой счет и содержит своих любовниц,-ранее комментировала презенты бывшего благоверного балерина.