Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 9 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 9 октября 2020 года Фото: REUTERS

На границе Армении и Азербайджана продолжаются столкновения. Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 9 октября 2020 года

КТО ЖЕ БОМБИТ ХРАМЫ?

Паблик президента Азербайджана Ильхама Алиева пестрит ультиматумами: "Армения должна предоставить график вывода своих войск с оккупированных территорий, который будет утвержден сопредседателями Минской группы", "Основной месседж в адрес Армении должен заключаться в том, что мы находимся не на армянской, а на своей земле".

"8 октября Вооруженные силы Азербайджана нанесли воздушные удары по Собору Святого Всеспасителя Казанчецоц, в центре культурной столицы Арцаха - города Шуши, причинив ему значительный ущерб. Это очередное преступление военно-политического руководства Азербайджана, изобличающее его антигуманную сущность", - заявили тем временем в МИД Республики Армения. Официальный Баку поспешил ответить, что его военные храм не бомбили.

И ОПЯТЬ ЖУРНАЛИСТЫ

При ударе в храме пострадали трое журналистов. Одним из них оказался известный военный эксперт, редактор портала "Сегодня.ру" Юрий Котенок. Выпускник Львовского военно-политического училища, профессиональный военный журналист прошел Чечню и Донбасс. Сейчас за его жизнь борются врачи. Юрий в тяжелом состоянии: получил множественные осколочные ранения. Тяжелое ранение получил и специальный корреспондент информационного портала "Офицеры России" Левон Арзанов. Выпускник Военного университета Минобороны России, военный журналист, также прошел все горячие точки. Еще год назад он служил в Сирии.

- Подполковник запаса Арзанов ранен осколком в руку, небольшая контузия. Аккредитацию журналисты получали официально по линии Департамента медиа и публичной дипломатии МИД Республики Армения, - заявил "Комсомолке" главред портала "Офицеры России" Роман Шкурлатов.

Военные журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов в Ереване, за несколько часов до того, как попали под обстрел. Фото: Левон Арзанов

Контужен был и третий журналист. Он сопровождал российских военных журналистов в дороге из Еревана.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

Президент России Владимир Путин провел серию телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана, по итогам которых выступил с призывом прекратить огонь в Нагорном Карабахе, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.

- Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении, - заявили в Кремле.