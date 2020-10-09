Революция в Киргизии, последние новости на 9 октября 2020: что сейчас происходит в стране

Мы собрали последние новости о событиях в Киргизии на 9 октября 2020 года Фото: REUTERS

ПРЕЗИДЕНТ НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОДАВАТЬ В ОТСТАВКУ

Последние сутки прошли в Киргизии без особых потрясений.

Несмотря на захват Дома Правительства в ночь на 5 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков все еще де-юре остается у власти. Его пресс-служба заявила, что глава государства не подал в отставку и не собирается этого делать.

В течение двух последних дней парламент республики несколько раз пытался объявить президенту импичмент. Но каждый раз не удавалось собрать кворум.

Стоит отметить, что местонахождение самого Жээнбекова в течение последних дней неизвестно. После «революции» он лишь один раз выступил с видеозаявлением. А вчера поговорил по телефону с новым спикером парламента.

На юге страны, в городах Ош и Кара-Суу, прошли митинги в поддержку Сооронбая Жээнбекова.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ПРЕМЬЕРОМ?

Тем временем число желающих занять пост премьер-министра Киргизии продолжает увеличиваться. Напомним, по мнению оппозиции, после объявления президенту импичмента именно премьер должен будет руководить страной до проведения новых выборов.

На данный момент насчитывают как минимум шесть кандидатур на пост премьер-министра от крупных партий и оппозиционных объединений. Среди них уже занимавший этот пост в начале 2010-х Омурбек Бабанов (сейчас он депутат), экс-судья Клара Сооронкулова и ранее осужденный за захват заложников экс-депутат Садыр Джапаров. К слову, именно его сторонники составляют большинство среди тех, кто продолжает дежурить на центральной площади Бишкека.

КОРОТКО

- Совет безопасности Киргизии принял решение не выпускать из страны действующих чиновников. Пограничникам предписано задерживать их при попытке пересечения границы.

- Несколько десятков неизвестных мужчин снова пытались ворваться в Дом правительства (там до сих пор не починили сломанные во время недавнего бунта ворота). Но эту атаку отбили народные дружинники.

- Министр здравоохранения Киргизии попросил революционеров оставить медиков в покое. Пока глава Минздрава посещал в больнице раненых во время беспорядков, неизвестные пытались захватить его рабочий кабинет.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о ситуации в Киргизии.

- Все, что там происходит, для нас очень важно, - сказал Песков. - Киргизия - наш продвинутый партнер, мы работаем в условиях углубленной интеграции в рамках СНГ, ЕврАзЭС. Сейчас ситуация напоминает бардак и хаос.