"Это очень тяжело": Татьяна Овсиенко раскрыла правду о жизни с мужем-уголовником

Певица Татьяна Овсиенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Друзья и знакомые певицы Татьяны Овсиенко бьют во все колокола. Мол, с артисткой происходят страшные вещи. Якобы сожитель исполнительницы хита "Женское счастье" спаивает артистку и даже поднимает на нее руку. Обычно звезда 90-х не комментирует слухи сплетни. Однако в этот раз решила расставить все точки над i.

Татьяна Овсиенко 12 лет живет с Александром Меркуловым. Мужчина был осужден за организацию покушения на питерского бизнесмена. Певица ждала его из тюрьмы почти пять лет. В 2017 году сожителя выпустили на свободу. Он поселился в хоромах звезды на Ленинском проспекте.

"Саша мне не муж пока, мы просто с ним вместе живем. А муж - это еще заслужить нужно. Когда начинают совместно жить - это большая работа. У нас все это в процессе", - делится сокровенным Татьяна.

Она не скрывает - ей было куда легче, когда она гастролировала. Сейчас же певица сидит без работы. "Ты находишься 24 часа в сутки вместе - это очень тяжело. Всякое бывало. Всякое! Я по большому счету одиночка. Семейная жизнь тяжело дается, думаю, не только мне, но и Александру тоже. Но мы стараемся пережить это время. У нас с Сашей уговор: что бы ни происходило, просыпаться в одной постели. Я его люблю - ну, что скрывать?", - цитирует ее сайт kp.ru.

У Александра есть двое детей от предыдущих отношений. Мужчина нигде не работает. Сейчас он поехал к своим наследникам. "Он им помогает. Когда мы с Сашей начали встречаться, он был женат. Морально я понимала, что у него есть семья, и «ела» себя. В роли любовницы женатого мужчины я себя чувствовала неловко, ужасно. Но я ничего не требовала. Он сам принял решение и пришел ко мне", - поведала 53-летняя Овсиенко.

Она также опровергла слухи о том, что муж поднимает на нее руку. "Это неправда... Никаких трагедий у нас нет. Мы с Сашей спорим. Но без драк. Синяков у меня целая куча. Это сосудистое, наследственное. У меня такой организм, что чуть заденешь, ударишься - пятно. Саша меня не обижает", - сдерживая слезы, говорит артистка.

Что касается сплетен о том, что якобы она стала выпивать, то Татьяна заверила: "Могу себе позволить бокал вина. Если захочу вечером выпить коньячка там 50 грамм, то это нормально. Никакой зависимости у меня нет и не было, наркотиков не употребляю".

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