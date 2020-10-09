Протесты в Белоруссии, последние новости на 9 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

Как развивается ситуация в стране: последние новости о протестах в Белоруссии на 9 октября 2020 года Фото: REUTERS

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Во Дворце Независимости в Минске обсуждали коронавирус. Александр Лукашенко подтвердил, что вторая волна началась, но заверил, что карантина не будет. «Я не намерен закрывать страну. Если бы мы сделали это еще тогда в марте, то у нас бы сейчас было тоже, что и в Киргизии», - заявил президент.

Вот-вот будет запущен ядерный реактор БелАЭС. Разрешение на это уже выдал Госатомнадзор.

Министерство образования объявило, что переход белорусских школ на удаленку не планируется.

ОППОЗИЦИЯ

Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Словакии. В Минске за административное правонарушение задержали советника Тихановской Анатолия Лебедко.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Главу своей дипмиссии из Минска планирует отозвать Словакия. Это заявил глава МИД страны на встрече со Светланой Тихановской. С подобным заявлением выступил и МИД Чехии.

Польское издание Gazeta Wyborcza утверждает, что до пятницы из Белоруссии уедут 32 дипломата их страны. Однако официального подтверждения этому пока нет. Литовские визовые центры приостановили свою работу в трех городах Республики. Правда, пока всего на один день.

Зато Ватикан, наоборот, присылает своего посла в Минск. Сообщается, что архиепископ Йозич прибудет в Минск в воскресенье.