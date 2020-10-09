«Россия препятствует»: в США назвали причину отставания в разработке вакцины от коронавируса

Ученые США очень серьезно отстают от своих российских коллег в разработке вакцины Фото: REUTERS

Уильям Эванин - директор Национального центра контрразведки и безопасности США. Как вы понимаете, на таких высоких и ответственных должностях Белый дом идиотов не держит. Но вот у меня стало закрадываться сомнение на сей счет. После того, как этот самый Эванин дал на днях интервью телекомпании Hearst. И сделал сенсационное признание, - цитирую: "Россия препятствует разработке вакцины от COVID-19". А вместе с российскими разведслужбами, по его же словам, в этом коварном деле участвуют еще и китайские, и иранские.

На чем именно основываются такие выводы, Эванин не объяснил. Это очень по-американски, это в США "модно" - предъявить серьезные обвинения, но промолчать о доказательствах. Ну и как вы себе представляете то, о чем говорит Эванин? Российские разведчики проникли во все американские научно-исследовательские центры, где разрабатывается вакцина от COVID-19 и там уничтожают пробирки с медпрепаратами или разбавляют какую-нибудь сыворотку водкой? А рядом с ними такие же коварные агенты Китая и Ирана? Но если это так, то дайте факты, покажите "вредителей" и вещдоки. Однако ничего этого у американцев нет. Ну а обвинения Эванина очень похожи на типичные признаки антироссийской паранойи.

Хотя есть тут и другая причина столь серьезных "обвинений". Ученые США очень серьезно отстают от своих российских коллег в разработке вакцины. Причем российская вакцина уже стала фактом, а американская еще только проклевывается. Потому в США ревностно нервничают. В американских предприимчиивых верхах явно понимают, какие гигантские доходы сулит России ее вакцина, которой заинтересовались уже многие страны. Однако по американской логике так не может быть! Пальма первенства долна быть только у США и ни у кого другого. А тут еще какая-то Москва путается под ногами. Но американской вакцины от COVID-19 еще нет, попытки разведок США выведать секреты лекарства у России и Китая ни к чему не привели, а в Вашингтоне уже пытаются застолбить место для своего несуществующего медпрепарата на всем земном шарике. Да-да! Именно об этом и проболтался главный американский контрразведчик Эванин! Вот его слова из того же интервью телекомпании Hearst: «Когда мы создадим вакцину, мы будем первыми, кто поставит ее на мировой рынок».

Так и хочется сказать, - вы сначала создайте, а потом будете хвастаться. А недостаток "сообразиловки" не надо спихивать на мифическую и коварную российскую разведку.

КСТАТИ…

Еще в августе этого года, когда Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса, в общей сложности 20 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии запросили у Москвы 1 млрд доз лекарства. Сегодня таких стран в три раза больше.