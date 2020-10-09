Светлана Ходченкова взялась за воспитание гениальной дикой обезьянки

«На острие» держится на двух актрисах, Светлане Ходченковой и Стасе Милославской Фото: кадр из фильма

Александра Покровская на протяжении многих лет - главная фехтовальщица-саблистка в стране. У нее есть абсолютно все награды, которые можно завоевать, кроме самой главной - золотой олимпийской медали. При этом ей уже 34 года, со спортом скоро придется прощаться. И уже объявилась молодая шпана, которая готова стереть ее с лица земли: Покровская чуть не проиграла очередной бой Кире Егоровой, девушке из города Грязовца. «Ей девятнадцать лет, мозгов нет, техники нет. Но был момент, когда она начала меня убивать. Удар за ударом, удар за ударом, удар за ударом».

Эта Кира Егорова - девочка очень красивая, наглая и дурно воспитанная. Коллегам по сборной России она объявляет: «Я пришла сюда побеждать, и команда мне для этого не нужна. Мне нужна только моя сабля». С Покровской она в лучшем случае вступает в пикировки, в худшем - откровенно ей хамит. Ее кредо - соперниц надо убивать («вы же не обвиняете хищника, когда он убивает свою жертву?») И вот так, постепенно, она убивает на соревнованиях одну спортсменку за другой. Тренер сборной за глаза называет Киру талантливой дикой обезьянкой, глянцевые журналы зовут ее сниматься для обложек, а Покровская, когда никто не видит, неистовствует: «Я сама буду решать, когда мне уходить, а не какая-то пигалица, мелкая тварь!».

В более жестком фильме разборки примы бальзаковского возраста и ее молодой соперницы завершились бы как-нибудь более кроваво. Но авторы «На острие» не склонны к радикальности: им интереснее помирить девушек. Киру Егорову они наказывают за самоуверенность травмой, после которой нужно долго восстанавливаться. Травма произошла во время поединка с Покровской, хоть и не по ее вине. Она все равно эту вину иррациональным образом ощущает. А еще более иррациональным образом сочувствует Кире, стремящейся пробиться из Грязовца на Олимп - и предлагает ей помощь. В ответ на что получает сначала очередной ушат помоев на голову, а потом - слезы и согласие.

«На острие» держится на двух актрисах, Светлане Ходченковой и Стасе Милославской. С первой и так все понятно (она за последние лет пять уверенно стала ведущей актрисой российского кино). Вторая была очень хороша и в роли парикмахерши, мечтающей вырваться из своего подмосковного городка и неповторимой атмосферы российских 90-х («Бык»), и в роли комсомольской богини в «Стрельцове» (она - один из немногих элементов этого фильма, к которым ни у кого, кажется, не возникло претензий), и здесь выглядит очень здорово.

Вообще на ММКФ в этом году была неплохая российская программа, как конкурсная, так и внеконкурсная. «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получил не только главный приз, но и приз зрительских симпатий (на втором месте в зрительском рейтинге - достойный фильм Максима Дашкина «На дальних рубежах», на третьем - симпатичная «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали, фильм хоть и азербайджанский, но спродюсированный Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым при поддержке российского Министерства культуры). Фильмы открытия и закрытия, откровенно зрительские «Серебряные коньки» (пышная, почти сказочная мелодрама, действие которой разворачивается в канун нового 1900 года в Петербурге) и «На острие» вполне удачно обрамили фестиваль, который в этом году чуть-чуть напоминал смотр кинематографа России и стран СНГ. Ну и ладно.

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