Губернатор Вениамин Кондратьев: «Вводить режим карантина на Кубани пока нет оснований»

Губернатор Вениамин Кондратьев назвал обстановку с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабильной. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае оценивается как стабильная, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, несмотря на то, что врачи каждый день диагностируют новые случаи COVID-19, резкого увеличения числа инфицированных не наблюдается.

- Ежедневно фиксируются новые случаи коронавируса на Кубани, однако вспышек и резкого роста числа заболевших нет. Специалисты оценивают эпидемиологическую ситуацию в крае как стабильную, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Наши инфекционные госпитали справляются, есть все необходимое для диагностики и лечения. В 22 инфекционных госпиталях развернуто 4659 коек, более 16% от основного фонда свободно.

При необходимости число коек для больных COVID-19 может быть увеличено до 6 тысяч.

По словам главы Кубани, пока оснований для ужесточения карантинных мер нет.

- Стабильная эпидобстановка в регионе позволяет нам не вводить новые ограничения. На данный момент вводить режим карантина в крае оснований нет, - сообщил губернатор. - В случае развития негативного сценария, есть понимание, какие лечебные учреждения будут переводиться под ковидные госпитали, кадры подготовлены. Но мы рассчитываем, что этого не потребуется.

Вениамин Кондратьев напомнил: для того, чтобы замедлить распространение вируса, необходимо соблюдать санитарные правила безопасности. Для профилактики врачи рекомендуют сделать сезонные прививки от гриппа — это поможет не допустить массовых вспышек в сезон простуд. В этом году из-за коронавируса вакцинация от гриппа началась на месяц раньше обычного. Кубанские медики рассчитывают привить порядка 60% жителей региона. Для этого медики используют передвижные прививочные пункты, которые помогают охватить вакцинацией как можно большее число людей.

По данным на 8 октября в Краснодарском крае за сутки выявлено 99 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии в крае заболело более 14 тысяч человек. При этом из больниц региона было выписано более 10 тысяч человек. От коронавируса скончались 305 человек. 37 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких.

В целом по России за минувшие сутки было выявлено 11 493 новых заболевших. Возглавляет список регионов - лидеров по числу вновь инфицированных Москва (3323 новых случая за сутки). На втором месте — Санкт-Петербург (461 новый случай), Московская область (433), далее идут Ростовская область (261) и Нижегородская область (234 случая).