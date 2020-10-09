В Британии уверены, что Меган Маркл никогда не вернется в Кенсингтонский дворец

Меган уже сейчас активно помогает одному из избиркомов в качестве волонтера, обзванивая избирателей и напоминая им о важности голосования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем ближе становится дата выборов президента США, тем больше разговоров в Великобритании о том, решится ли супруга принца Гарри принять в них участие.

Много веков члены королевской семьи сохраняли нейтралитет на выборах. Закона, запрещающего участие в них нет, но таковы негласные правила.

Меган Маркл, супруга принца Гарри, герцога Сассекского в этом году, скорее всего, это правило нарушит. Переехав в Калифорнию вместе с мужем и годовалым сыном Арчи, она заявила, что однозначно примет участие в выборах. Такое право ей обеспечивает имеющееся у нее гражданство США.

Более того, Меган уже сейчас активно помогает одному из избиркомов в качестве волонтера, обзванивая избирателей и напоминая им о важности голосования.

- Выйдя замуж за принца Гарри, Меган быстро поняла, что королевская семья не примет в свои ряды имеющего политические амбиции. Так что Маркл никогда не вернется в Кенсингтонский дворец, - считает британский писатель и архивариус Виндзоров Пенни Джурор. – Это их традиции, верность которым хранится веками.

Принц Гарри, судя по всему, хотел бы вернуться в Лондон. Но единственное, что сейчас мешает ему принимать вообще все решения – это непростые отношения с братом, принцем Уильямом, обострившиеся из-за неприязни их жен друг к другу.

- Искренне надеюсь, что принцы Уильям и Гарри найдут способ восстановить свои отношения, - выражает осторожный оптимизм королевский архивариус. – На это рассчитывают все члены монаршей семьи.