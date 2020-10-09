«Это моя вторая жена, дети, это ваша новая русская мама»: китаянка в разгар пандемии пытается забрать сына и дочь у москвича, который закрутил роман с няней

На свадьбе Владимир клялся в вечной любви, а потом встретил няню Фото: Личный архив

«Мой муж и его любовница», «Многоженец из России издевается над китаянкой», «Русский закрутил роман с няней и забрал у гражданки КНР двоих детей» - с такими заголовками в разгар пандемии коронавируса вышли десятки статей в китайских газетах. Рассказать все журналистам 40-летней Тинтин было непросто. Но и тогда в Китае, и сейчас в России, ей только и остается, что надеться на силу СМИ: законы-то не работают.

ДВЕ СВАДЬБЫ

«Комсомолка» стала первыми российским изданием, которому женщина дала эксклюзивное право заглянуть в ее личную жизнь. Не просто так, а в надежде найти детей: 8-летнего Леву и 6-летнюю Лию. Сына и дочку мать не видела уже три месяца. В июне этого года Владимир Яшин, уже бывший муж Тинтин, прилетел в Китай под предлогом простого общения с детьми. Ушел с ними на прогулку и исчез. По данным российской полиции, в тот же день с малышами он прилетел в Россию, и с тех пор ни слуха, ни духа.

- Он надеялся, что сейчас пандемия и я не смогу прилететь в Москву, - начала рассказ стройная брюнетка Тинтин. По паспорту ей 40, но на вид не дашь и больше 18. - Это правда было непросто, мой российский адвокат писала письма и жалобы пачками. И вот я тут, в Москве, и все что сейчас мне нужно — найти своих детей!

Титнтин в последний раз видела дочку летом этого года Фото: Личный архив

По-русски женщина говорит плохо, но есть кому перевести. Рядом с ней - бывшие друзья ее бывшего русского мужа. Когда все закрутилось, москвичи, которые Владимира знали - кто со школы, кто с института, забыв про мужскую солидарность, встали на строну Тинтин: вытащили абсолютно здоровую женщину (заключения китайских и русских врачей есть в распоряжении редакции) из психушки, помогли забрать детей и улететь на Родину, нашли и оплатили русского адвоката.

- По-другому просто не могли. Я взрослый мужчина и с трудом себе представляю, что делал бы, окажись на месте Тинтин. Через что ей пришлось пройти - просто за гранью добра и зла, - рассказал москвич Николай Зиненко, экс-друг Владимира Яшина, с которым они учились в одной школе, а потом на разных факультетах МГУ.

А началась русско-китайская история любви красиво. Владимир Яшин переехал в Тайвань сразу после окончания института, то есть почти 15 лет назад. С Тинтин он познакомился случайно.

Лия очень похожа на свою маму Титнтин Фото: Личный Архив

- Вова просто позвонил на мой телефон по ошибке. Мы разговорились и через несколько дней пошли вместе в караоке. Я с первых секунд поняла, что это моя судьба. Чувства были взаимны. Он признавался в любви, говорил что я его вторая половинка, что жизни без меня не представляет, - вспоминает Тинтин.

Титнтин со старшим сыном Левой. ото было сделано этим летом Фото: Личный архив

Почти восемь лет Тинтин и Владимир прожили вместе в гражданском браке. Все было идеально. Владимир работал переводчиком, и был в полном восторге от своей китайской девушки и Тайваня. Тинтин познакомила его с родителями, он приглашал в гости русских друзей.

- Мы с женой впервые с Тинтин познакомились в 2007-м году. Супруга была на Тайване в командировке, и я полетел с ней, вспомнив что там живет мой давний друг Владимир. Тинтин с первого дня знакомства меня поразила не только своей природной красотой. Я тогда впервые увидел настоящую восточную женщину, которая не смотрит в глаза посторонним мужчинам. С тех пор мы стали часто с ними общаться. В 2011 ребята пригласили нас на свадьбу, - рассказал Николай Зиненко.

Событие отмечали всей деревней. В спсике гостей были 800 человек Фото: Личный архив

Гуляли всей тайваньской деревней. Столы на 800 человек поставили прямо в джунглях.

- Это была самая красивая свадьба из всех, что я видел. Ровно неделю жители этой деревни отмечали событие. А потом в 2011-м году ребята решили сыграть вторую свадьбу уже в Москве. Мы тоже были в списке гостей, и поверьте, тогда они были очень счастливы, - рассказал Николай.

В 2012 на свет появился мальчишка, которого назвали Львом, а спустя два года у пары родилась дочка Лия. У детей двойное гражданство: России и КНР. В Москву семья приезжала редко, чтобы навестить родителей Владимира. Но в 2018 году все изменилось.

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ

- Вова потерял работу и сказал, что нам нужно переехать в Москву, что он получил там очень достойное предложение. Ни я, ни дети тогда не знали русский язык, но делать нечего: муж сказал, значит нужно подчиниться, - вспоминает Тинтин.

Тинтин застала няню Дарью Субботину и мужа Владимира за чаепитием Фото: Личный архив

Так семья перебралась в Москву.

- Мы поддерживали их после переезда, часто приходили в гости. А потом я от друзей узнал, что Владимир подает на развод. Я, конечно, поехал к нему, чтобы поговорить, узнать, что случилось. Тинтин была дома, и мы вышли с ним на прогулку. Долго гуляли по парку, говорили, и он признался, мол, встретил другую женщину, полюбил. Я тогда еще подумал, ну с кем не бывает, - рассказал Николай.

Титнтин про свою новую любовь Владимир тоже рассказал сам.

- Он привел домой Дашу и сказал, что это его старая знакомая, которую он случайно нашел на сайте по подбору нянь. Говорил, что она будет иногда за дочкой и сыном присматривать. Но это оказалось враньем. Через неделю я поняла, что никакая она не няня — а его любовница. Я попросила мужа рассказать правду, и тогда он выдал: «Тинтин, Даша - моя вторая жена, дети, это ваша новая русская мама». У меня тогда чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Я была просто в шоке. Он говорил, что если мне что-то не нравится, то я могу просто уйти, при этом детей не разрешал забрать. Эта «няня» приходила к нам домой и в один из ее визитов они с мужем вызвали скорую. Пришли врачи и стали крутить мне руки. Я вообще не понимала, что происходит, - вспоминает Тинтин.

Тинтин, которая тогда по-русски могла сказать не больше десяти слов из серии «спасибо, до свидания», увезли в психиатрическую клинику. В больнице китаянку продержали почти месяц, и неизвестно, чем все закончилось бы, если бы не друзья Владимира.

Владимир прилетел на Тайвань и увез детей, которые по решению суда должны жить с мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПАЛАТА НОМЕР 6

- Я как-то позвонил Володе, поинтересовался, как у них с Тинтин дела. А он рассказал, что она в психиатрической больнице. Я сразу поехал ее навестить. Бедная, она напоминала не человека, а овощ. Ее обкололи какими-то препаратами седативными. Причем она даже никому позвонить не могла: Володя забрал у нее телефон и паспорт. Я пошел к врачу, и оказалось, что ей даже ни разу не вызывали переводчика, что ее слова переводил бывший муж, а делать он это мог, как ему хотелось, и что тот уверял, что у Тинтин шизофрения. Но я знал, что в этот момент он спокойно живет с другой женщиной, той самой няней, и что так он просто решил от ненужной китайской жены избавиться, - рассказал Николай.

Чтобы забрать Тинтин из больницы, друзья Владимира поставили на уши пол-Москвы. Оказалось, что никаких отклонений у женщины не нашли и держали ее в клинике только по заявлению мужа. В итоге Тинтин выписали.

Если вы знаете, где находятся дети, позвоните в полицию Фото: Личный архив

- Я не знаю, что за препараты они мне давали, но тогда у меня была полная апатия. Не было сил, эмоций. Муж не впускал меня в квартиру, где жил с этой Дашей и нашими детьми. Но однажды я ее встретила в психиатрической клинике. В тот день я пришла за выпиской и застала Дашу у кабинета моего лечащего врача. Это уже потом я узнала, что эта няня хотела забрать выписку из моей истории болезни, - вспоминает Тинтин. - Думаю, этот документ они хотели использовать, чтобы лишить меня родительских прав.

Но не вышло.

- Врачи не отдали им выписку. На тот момент они уже знали, зачем Тинтин упекли в эту больницу. Но до сих пор не могу понять, неужели так сложно было найти переводчика, зачем нужно было лечить здорового человека, - говорит Николай.

Бороться за детей в таком состоянии Тинтин просто не могла. Из Москвы в Тайвань ее забрала родная сестра.

- Он не отдавал детей и мне пришлось улететь одной, - рассказала Тинтин.

Больше месяца ушло на то, чтобы женщина восстановилась после подавляющих психику препаратов.

- Все это время Володя жил с этой Дашей и детьми. Он перестал общаться не только со мной, но и со всеми старыми друзьями. Дошло до того, что он всех нас занес в «черный список». Вы себе даже не представляете, какое количество людей, встали на строну Тинтин. На днях я пытался сосчитать всех: набралось больше 80 человек. Пока Тинтин восстанавливалась, мы были с ней на связи, искали в Москве для нее адвоката, - вспоминает Николай.

На этом фото Владимир и няня Даша, похоже, они очень счастливы Фото: Личный архив

ВАША МАМА УМЕРЛА

Оправившись от шока, Тинтин спустя месяц, в декабре 2018, прилетела в Москву. К тому времени Владимир уже подал на развод.

- Я знала, что он живет с этой женщиной, умоляла хотя бы дать мне возможность увидеть детей, стояла под дверью, унижалась. Но он не слушал. Однажды я сумела зайти в квартиру и застала там эту Дашу. Она сидела на кухне и спокойно пила чай с моими детьми и моим мужем. Я тогда достала телефон и сфотографировала их. Потом меня просто выставили за дверь. Что мне оставалось? В один из дней я забрала дочку и сына из детского сада и улетела на родину, - рассказала Тинтин. - Дети рассказывали жуткие вещи, о том что папа заставлял их называть няню мамой, запрещал им говорить на китайском языке, говорил, что я умерла, что меня они больше никогда не увидят.

Почти два года Тинтин с детьми прожила на Тайване. К тому времени она выиграла российский суд об определении места жительства детей с ней. И казалось, весь этот кошмар позади.

- Я не вела себя, как бывший муж, не лишала его возможности общаться с детьми. Все-таки он их отец. Летом этого года Вова прилетел к нам. Он говорил, что просто соскучился по детям, и я поверила. Разрешила им погулять вместе. Вот с того дня я и не видела детей, - сквозь слезы рассказывает Тинтин.

Сейчас женщина в Москве, на руках у нее решение суда, по которому дети должны быть с ней. Но от документа пока никакого толка.

- Он просто скрылся с детьми, и не только не отдает их матери, несмотря на решение суда, но даже видеться с ними не разрешает, - прокомментировал адвокат Тинтин, Гаяне Штоян. - Остается надеяться, что детей узнают по фотографиям неравнодушные люди и сообщат в полицию или нам об их местонахождении.

ИСПОВЕДЬ ПАПЫ

Тем временем Владимиру грозит уголовная ответственность по статье 128 УК РФ «Незаконное помещение в психиатрическую клинику».

- Сейчас в отношении него идет доследственная проверка. Есть все основания полагать, что в клинику он поместил супругу без каких-либо весомых причин. Женщина совершенно здорова, и он просто воспользовался ее незнанием русского языка, - отметила адвокат Тинтин.

С бывшим мужем Титнтин, Владимиром, «Комсомолке» связаться не удалось: мобильный телефон заблокирован, в социальных сетях аккаунты удалены.

Но в материалах дела по определению места жительства детей есть весьма любопытный документ. Это показания Владимира. На тридцати печатных листах он описал свою версию событий. Если коротко: у жены шизофрения, но здорово, что он встретил и полюбил няню Дарью Субботину. Вот так он описывает момент, когда младшая дочь стала называть мамой чужую тетю.

«Время шло, и дети начали привыкать к тете Даше. Каждый день перед сном они задавали мне вопрос: «Тетя Даша завтра нас из садика заберет?». Мое сердце покорила привязанность детей к этому не родному им по крови человеку. Как свободный мужчина я начал присматриваться к ней уже не как к няне моих детей, а как к девушке. Она долго не подпускала меня к своему сердцу, я был для нее просто другом. Но дети стали называть ее мамой. Видимо, эти слова растопили ее сердце, и она начала уже воспринимать их как своих детей. Первый раз назвала ее мамой Лия, случайно оговорившись, но самой Лии это явно понравилось. Нас всех это умиляло, и у меня возникла надежда на формирование по-настоящему счастливой семьи. Как будто Лия открыла мне глаза и подтолкнула к более серьезным действиям. Я начал ухаживать за Дашей и увидел, что она действительно тот человек, с которым я хочу прожить всю оставшуюся жизнь совместно с детьми».

Насколько нормально умиляться тому, что дети зовут мамой чужого человека? Мы показали откровения Владимира известному московскому психологу.

- План отца понятен: он попытался максимально заменить маму чужой тетей. Это серьезная психотравма для детей, которые и без того переживают разрыв родителей, - прокомментировала психолог Наиля Бирарова. - Надо понимать, что ни одна, пусть даже самая замечательная тетя, няня, бабушка не заменит детям их родную маму. Родители имеют право на личную жизнь, на новых партнеров, но это не должно отражаться на детях. После развода родителей они должны понимать, что ни мама, ни папа никуда не делись, что они по-прежнему их любят. Нельзя манипулировать детьми и заставлять их называть мамой или папой чужих людей. У ребенка в этот момент разваливается вся картина мира, происходит замещение реальных ценностей иллюзорными. В дальнейшем дети начнут проецировать эту ситуацию на свою взрослую жизнь. Будут легко находить замены самым близким. К примеру, своим мужьям и женам.