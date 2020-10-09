У ВКонтакте день рождения: пользователи выигрывают суперпризы и сражаются в Pixel Battle

В этом году ВКонтакте проведёт эпическую битву Pixel Battle

Уже завтра ВКонтакте вместе с пользователями и блогерами отметит свой 14-й день рождения. Платформа разыграет призы больше чем на миллиард рублей, соберёт деньги на благотворительность, проведёт легендарную игру Pixel Battle и предоставит бесплатные виртуальные подарки. Блогеры тоже сделали сюрприз к празднику ВКонтакте: устроили эксперимент, в котором отказались от других приложений и всё делают только в VK.

Pixel Battle

В этом году ВКонтакте проведёт эпическую битву Pixel Battle. Впервые она прошла три года назад — и так понравилась пользователям, что они раз за разом просили её повторить.

В игре участники рисуют на общем графическом полотне, но каждый из них может закрашивать только по одному пикселю в минуту. Чтобы создать полноценный рисунок, нужно договориться и действовать согласованно. Играть можно за себя или сообщество — для этого открыть мини-приложение нужно именно из паблика. Самые активные пользователи и сообщества попадают в топ.

Pixel Battle стартует 10 октября в 12:00 и продлится до 23:59 12 октября. Мини-приложение на базе VK Mini Apps доступно по ссылке: vk.com/pixelbattle

Розыгрыш суперпризов

Ранее ВКонтакте запустила беспроигрышное «Колесо фортуны» — оно доступно в мобильном приложении во вкладке «Сервисы» или по прямой ссылке: vk.com/fortune. Каждый ход приносит игроку подарок от VK или партнёров. Можно получить и специальный билет, который позволяет претендовать на суперприз: LED-телевизор Samsung, MacBook Pro, iPhone 11, электросамокат Xiaomi, AirPods Pro, PlayStation 4 Pro, полгода поездок на «Такси ВКонтакте» или ланчей в «Еде ВКонтакте». Общая стоимость призов — больше миллиарда рублей.

Кому из пользователей достанутся ценные подарки, решит розыгрыш — он пройдёт 10 октября в 17:00. Посмотреть трансляцию можно будет в сообществе «Команда ВКонтакте». Эфир проведут шоумен Тимур Батрутдинов и блогер Аня Покров. Специальным гостем станет NILETTO — он исполнит собственные песни и эксклюзивно для зрителей трансляции представит неожиданный кавер.

Чтобы получить дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперприз, можно пожертвовать деньги в фонд «Подари жизнь». Деньги будут направлены на помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Отправить средства в фонд через «Колесо фортуны» можно будет и после розыгрыша суперпризов.

Эксперимент в «Клипах» ВКонтакте

Известные блогеры ко дню рождения ВКонтакте приняли участие в эксперименте: на 5 дней отказались от всех приложений, кроме VK. Ведь в нём можно решить все привычные дела: вызывать такси, заказывать еду, слушать музыку, смотреть и снимать видео, чатиться и созваниваться с друзьями.

Вызов приняли Эльдар Джарахов, Karna.val, Илья Соболев, ребята из SWAG, Sweet, Hype. Следить за экспериментом можно по хештегу #одноприложение в «Клипах» ВКонтакте — сервисе коротких вертикальных видео с AR-эффектами. Каждый день клипы собирают свыше 200 миллионов просмотров.

Бесплатные виртуальные подарки

Традиционно 10 октября каждый пользователь может бесплатно отправить друзьям и другим людям виртуальные подарки. В этот раз на сюрпризе изображён Спотти в праздничной коробке. Вручить его можно будет 14 раз.

В этот раз на сюрпризе изображён Спотти в праздничной коробке Фото: ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте появилась в 2006 году как сайт для студентов и выпускников крупнейших вузов. Сегодня это технологичная экосистема, сервисы которой позволяют переписываться с друзьями, созваниваться по работе и учёбе, заказывать такси и доставку еды, записываться в салоны красоты, следить за своим здоровьем, формировать полезные привычки и решать другие повседневные дела внутри одного приложения.