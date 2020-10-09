Горная промышленность, цифровизация и хайп: что нужно знать о «МАЙНЕКС Россия 2020

Фото: Евгений Тумашов.

В условиях пандемии мероприятие этого года было организовано в гибридном формате – то есть совмещало онлайн и оффлайн участие экспертов, гостей и докладчиков. А главной темой форума-2020 стала «Горнодобывающая промышленность России – беспрецедентные вызовы и решения». Уже на первой пленарной сессии речь пошла о том, какие методы управления производственными процессами показали себя наиболее эффективными в экстремальных условиях. Представители крупнейших компаний индустрии – IMC Montan, «Норникель», «Северсталь», Highland Gold Mining, Micromine и другие – делились своим опытом и рассказывали о новых подходах к работе в «эпоху коронавируса».

Конечно, мы, как производственное предприятие, никогда всерьез не думали о том, чтобы работать удаленно», – призналась вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова. «Мы оказались в ситуации чистого поля, когда нет установленных правил, нужно было быстро перестроить существующие процессы. Благодаря чему нам это удалось? Мы очень быстро сфокусировали свои команды не на обычной результативности, а на понятных целях и задачах: перевести людей на «удаленку», сделать максимально безопасной работу для тех, кому нужно было выходить в офис и на производство. Важно, когда есть доверие, и люди чувствуют себя частью команды».

Фото: Евгений Тумашов.

Кроме корпоративных отношений, изменения коснулись и операционной эффективности производства. О внедрении цифровых инструментов ее повышения рассказал директор по автоматизации и информационной трансформации производства «Норникеля» Владимир Трапезин.

«В 2015 году стартовала программа «Технологический прорыв», – пояснил Владимир Трапезин. «Сейчас мы уже завершили базовую автоматизацию производства и находимся на этапе интегрированного управления: внедряем горно-геологические информационные системы, контролируем все основные технологические процессы из диспетчерских центров, формируем товарный баланс металлов и многое другое. Итогом всей трансформации станет создание высокоэффективного адаптивного цифрового производства с усовершенствованными бизнес-процессами».

Фото: Евгений Тумашов.

Начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании «Северсталь» Владимир Залужский, в свою очередь, объяснил, как можно вовлечь в трансформацию компании 50 тысяч человек.

«Есть пять причин, которые будут толкать все ресурсные компании к изменению», – начал Владимир Залужский. «Первый пункт – это клиенты, которые все больше хотят комплексных решений. Пункт номер два – это технологии. Четвертая промышленная революция дает огромные возможности как для сокращения затрат, так и для повышения безопасности. Третий пункт – партнерство, мы видим большие возможности в том, чтобы развиваться вместе с другими. Четвертое – война за таланты, ведь спрос на специалистов в сфере IT и Digital резко возрос. Последний, пятый пункт – это растущие ожидания с точки зрения экологии, социальной ответственности».

Кроме этого, 7 октября на площадке «МАЙНЕКС Россия» прошла дискуссия о геологоразведке и добыче в условиях пандемии, сессия о жизни металлургической отрасли в новых реалиях, а также были представлены доклады, касающиеся инновационных технологий, цифровизации через призму дефицита кадров, аэрогеофизических съёмок высокого разрешения и т.д.

По завершению деловой программы состоялось награждение победителей второго фестиваля коротких документальных фильмов «МайнМуви». Победителем в категории «Лучший фильм об инновациях» стала лента «Технологический прорыв» о программе цифровой трансформации производства «Норникеля». А затем на гала-фуршете наградили лауреатов «горного Оскара» – Российской горной награды. Там «Норникель» стал победителем в номинации «Инновационное решение года» – за реализацию Программы подземной инфраструктуры и диспетчеризации на 7 рудниках.

Фото: Евгений Тумашов.

Не менее насыщенной получилась и программа второго дня форума – 8 октября.

Утром состоялась сессия, посвященная управлению персоналом в кризисные времена, а также круглый стол на тему «Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG) в российской горно-металлургической отрасли».

О цифровой трансформации и ключевых тенденциях поговорили на параллельной сессии. Топ-менеджеры разных предприятий обсудили, что нового в области технологии блокчейна, какие решения появляются для устойчивого производства сырья, а также порассуждали, что такое цифровизация – хайп или потребность?

«В нашем случае, скорее второй вариант», – отметил руководитель проектов по инновациям из компании Nordgold Иван Дащенко. «В прошлом году мы запустили программу диджитализации, и она поддержала все позитивные изменения в компании с помощью цифровых инструментов».

Фото: Евгений Тумашов.

Форум-2020 завершился презентациями финалистов конкурса «Майндиджитал». Среди троих призеров – сразу два человека оказались представителями «Норникеля». Бронзу взял консультант компании Денис Миганов с проектом «Цифровой керн», а первое место занял старший технолог Артур Шориков, который презентовал интеллектуальную систему автоматизированного управления технологическим процессом обогатительной фабрики.

Несмотря на то, что виртуальная платформа «МАЙНЕКС Россия» полностью оправдала ожидания и помогла участникам 2020 года укрепить и расширить деловые связи, организаторы верят, что через год форум все-таки вернется к привычному очному формату. А российская горная отрасль продолжит эффективно решать стоящие перед ней вызовы.