В Госдуме предложили поправки в административный кодекс: Оплатил штраф сразу — нарушения «обнулят»

Если оплатите штраф сразу, нарушения «обнулят» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Единоросс Дмитрий Вяткин с коллегами предложили внести поправку в новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В поправке этой идет речь об «обнулении» числа нарушений правил дорожного движения, если водитель оперативно оплатил штраф — и тогда следующее его нарушение повторным считаться не будет. И такой водитель уже не будет считаться «злостным нарушителем».

За комментариями «КП» обратилась к инициатору поправки, первому зампреду комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений Дмитрию Вяткину.

- Итак, если вовремя оплатить штраф — он обнулится, таково ваше предложение?

- Это одна из норм, которую мы планировали заложить в основу изменений нового административного кодекса.

- Еще весной?

- Работа над новой редакцией КоАПа не прекращается более года. Она планомерно идет. Согласовываем позиции с министерствами, ведомствами, общественностью, экспертами.

- В первую очередь с МВД, полагаю?

- Все, что касается нарушений правил дорожного движения - ну как обойтись без участия профильного ведомства? У нас 105 миллионов постановлений вынесено за 2019 год. Это нарушения ПДД, выявленные с помощью средств фото и видео фиксации. Из них 90 % постановлений — это превышение скорости от 20 до 40 км в час. Это самое массовое административное правонарушение в стране. По сути, каждый автомобилист такие «письма счастья» получает ежегодно, и не одно-два.

- А это десятки миллионов наших сограждан, которых, благодаря таким постановлениям, считают правонарушителями?

- Да, и мы посчитали, что до того, как урегулирование КоАПа (ПДД) будет усовершенствовано — это и претензии по установке камер, и по четкости этой фото- и видеофиксации. Там возникают вопросы. И мы посчитали необходимым внести такую поправку. Плюс это возможность простимулировать граждан вовремя оплачивать штрафы за незначительное превышение скорости.

- Да, наверное, вообще любые штрафы?

- Конечно! Тем более это не 100%, а 50% оплаты. Мы посчитали, что именно по этому нарушению, по превышению 20-40 километров в час, было бы логично прекращать тот срок, когда лицо считается подвергнутым наказанию - с того момента, когда был оплачен штраф. Это справедливо, мы считаем.

- То есть, если я после нового года из Подмосковья возвращаюсь в Москву от друзей и превышаю на автостраде скорость на 21 км, и в тот же день нарушение оплачиваю — и все, в базе данных ГИБДД у меня нарушений в наступившем году нет?

- Ну, уже с этого нового года — вряд ли. Мы эту норму пока только закладываем в проект нового КоАПа. Это не отдельный законопроект о внесении изменений в действующий кодекс. Это поправка.

- Но касается она миллионов?

- Без сомнения. Но до нового года этот документ не будет принят, это очевидно.

- Давайте уточним: человек, быстро оплативший штраф за превышение скорости, перед законом будет чист в том году, когда он штраф оплатил — до следующего нарушения?

- Так и есть. Это, возможно, повлияет и на рассмотрение предложений о накопительной (балльной) системе по штрафам за нарушение ПДД. Говорить о ее скором принятии очень преждевременно.

- То есть простой автолюбитель, который с апреля по октябрь еженедельно ездил на дачу, «схватил» до 10 штрафов за превышение, но сразу их оплачивал — не будет считаться «рецидивистом»?

- Нет. Его нарушения не будут считаться повторными.

- Когда проект закона будет рассмотрен Думой?

- Мы дорабатываем текст. Его рассмотрят в правительстве — до того как в качестве законопроекта будет отправлен в Думу. Предполагается, что субъектом законодательной инициативы станет правительство. Внести до конца года в Госдуму вряд ли получится - скорее, в следующем году.