Врачи разрешили Трампу публично выступать перед избирателями

Первыми слушателями президента после его болезни станут жители Пенсильвании и Флориды Фото: REUTERS

Лечащий врач американского президента Шон Конли заявил, что Дональд Трамп здоров. После повторного анализа на COVID-19, показавший отрицательный результат, американского лидера выписали из Национального военно-медицинского центра им. Уолтера Рида.

- Дональд Трамп здоров, ему не требуется время на карантин, и он может вести запланированные публичные выступления, - сказал Конли, добавив, что жизненно важные показатели пациента остаются стабильными, уровень насыщения крови кислородом составляет 95-97%.

Хорошо себя чувствует и вице-президент США Майкл Пенс. Он почти каждый день сдает анализ на коронавирус, который каждый раз оказывается отрицательным.

В предвыборном штабе Трампа, узнав эти новости, вздохнули с облегчением и начали готовиться к выступлениям, запланированным в ближайшие выходные в Пенсильвании и Флориде.

Избирателям напомнили о средствах индивидуальной защиты, но предупредили, чтобы они не волновались.

Трамп сдаст еще один тест накануне выступлений. Врачи уверяют, что поскольку его заболевание протекало в легкой форме, то он не может быть распространителем коронавирусной инфекции.

Сам же Трамп отшутился на сей счет, сказав, что в больнице рядом с ним было такое множество врачей, что он чувствует себя изученным с медицинской точки зрения с головы до пят.

Остальные заболевшие сотрудники Белого дома, включая и первую леди США Меланию Трамп, тоже чувствуют себя удовлетворительно.

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