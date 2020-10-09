«У нас появился мальчик для битья — Баста»: Наставники шоу «Голос-9» перед премьерой честно высказались друг о друге

Баста, Шнур, Полина Гагарина и Валерий Сюткин поделились впечатлениями в преддверии выхода свежего выпуска вокального проекта. Фото: Максим ЛИ

Казалось бы, только поутих скандал с финалом шоу «Голос.60+», как в эфир Первого канала выходит девятый сезон канонического «Голоса». Девятый! Перед вечерней премьерой новые наставники шоу рассказали, чего они ждут от себя, коллег и участников.

Дина Ивановна Юдина из Петербурга победила в суперфинале третьего сезона проекта. Фото: МАКСИМ ЛИ

Валерий СЮТКИН

Валерий Сюткин. Фото: Максим ЛИ

«В прошлом сезоне я был небезнадежен. Есть еще надежда, что мы сможем сделать программу интересной. Потому что я думаю, моя задача в шоу «Голос-9» - напомнить зрителям: хороший вкус — это отражение традиций культуры. Так что будем стараться спасать нашу культуру не только добрым словом, но и делом. Уверен, будет интересный сезон, потому что коллеги, как и я, настроены энергично и решительно. А это дает высокий градус для того, чтобы смотреть программу. И даже если кто-то из наставников скажет, что ему все равно, кто победит, это все же состязание. И в нас помимо ответственности еще и мальчишеский азарт присутствует. Новые таланты наверняка найдутся!»

Сергей ШНУРОВ

Сергей Шнуров. Фото: МАКСИМ ЛИ

«Получится ли в третий раз взять звание лучшего наставника? Думаю, да. А, может быть, и нет. Потому что состав наставников сильный, все уже научились работать с артистами, у меня, конечно, много воруют, ну ладно...Мы с нашей командой всегда стараемся делать небанальные номера. Не отбывать номер на сцене. И шире смотреть на конкурс — он, скорее, не про голос как таковой, а про подачу, про самого артиста. Хочется, чтобы каждое выступление осталось в сердце зрителя. У нас появились два мальчика для битья — Баста и Валера. По гороскопу я — победитель. Но заранее не загадываю. Все только начинается»

БАСТА

Василий Вакуленко (Баста). Фото: Максим ЛИ

«Как новичок я должен отстаивать свое право на игру, творческую жизнь в этом квартете. Так что мне сложно, да. Сношу шутки, насмешки. Но ничего — это путь, борьба. Это путь интеллигентного человека. Я готовлю заявление в Следственный комитет и буду обращаться к общественности, потому что необходимо останавливать это (подколы Сергея Шнурова — Авт.), здоровья не хватает, нервы не выдерживают. Я намерен посмотреть за самых талантливых. Если удастся одержать долгожданную победу, буду рад это сделать. Но с учетом того, какие высокие профессионалы тут собрались, думаю, мне ничего не светит. Мне кажется, все это — большая игра»

Полина ГАГАРИНА

Полина Гагарина. Фото: Максим ЛИ

«За столько сезонов работы в «Голосе» у меня так и не появилось никакой тактики. Действую так, как велит сердце и как слышат уши, как откликается душа. Детский «Голос» навсегда останется в сердце — это такой двигатель и вдохновение. Почему-то пока все идут к Василию (во время записи слепых прослушиваний — Авт.). Так что я надеюсь, что мое от меня не уйдет. Я услышу своих и обязательно к ним повернусь»

«Голос-9», Первый, пятница, 21.30