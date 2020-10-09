В США после дебатов Харрис и Пенса раскупают мухобойки

Буквально на следующий день после теледискуссии в продаже появились товары, ассоциативно связанные с этим событием Фото: REUTERS

За дебатами двух кандидатов на пост вице-президента США – демократки Камалы Харрис и республиканца Майка Пенса следили не только обыватели, но и маркетологи Интернет-магазинов.

Буквально на следующий день после теледискуссии в продаже появились товары, ассоциативно связанные с этим событием.

За считанные часы пользователи раскупили футболки, на которых красовалась фраза, произнесенная Камалой Харрис, «Господин вице-президент, сейчас говорю я» и «Муха не лжет».

Крылатое насекомое стало Интернет-мемом

Напомним, что во время теледебатов на голову Майка Пенса села муха. Ее присутствия вице-президент даже не заметил, а вот зрители долгое время не могли сконцентрироваться на том, что говорит Пенс, все их внимание было приковано к мухе.

Крылатое насекомое стало Интернет-мемом. Люди покупают не только футболки с изображением мухи, но и мухобойки.

Для Интернет-магазинов заказ у производителей и последующая перепродажа подобных товаров - обычная практика.

После первых президентских дебатов на ура разошлись футболки со словами Джо Байдена: «Ты заткнешься, дружище?». Также хорошо раскупали одежду с принтом «Я заплатил больше подоходных налогов, чем Дональд Трамп».

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