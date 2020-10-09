Маньяки накопительства: кадры обысков у российских коррупционеров указывают на их серьезные психологические проблемы

На этот раз Следственный комитет начал раскулачивать братьев Ананьевых — бывшие руководители Промсвязьбанка за несколько часов вывели из него более 87 млрд рублей. У них за это арестовали богатства на 50 млрд руб Фото: ТАСС

Спросите у Бендера

Помните роман «Двенадцать стульев»?

- Ну зачем вам, зачем вам столько денег? - подначивал Остап Бендер своего партнера по бизнесу Кису Воробьянинова перед тем, как вскрыть последний стул.

Как оказалось, зря. Если кто не помнит, то Воробьянинов в ответ насупился и, дождавшись, пока великий комбинатор уснет, ловко перерезал ему горло.

Бриллиантов в стуле, как известно, не оказалось, но вопрос остается злободневным и по сию пору. Зачем люди пускаются во все тяжкие ради денег, которые они за несколько жизней не потратят?

На днях миру явили очередную криминальную сокровищницу. На этот раз Следственный комитет начал раскулачивать братьев Ананьевых — бывшие руководители Промсвязьбанка за несколько часов вывели из него более 87 млрд рублей. У них за это арестовали богатства на 50 млрд руб. Кое-что показали публике — нераспакованные ящики со всяким добром и много-много картин.

Целую коллекцию дорогих наручных часов собрал губернатора Сахалина Хорошавин

Да, Ананьевы — это вам не экс-губернатор Сахалина Хорошавин (получил 13 лет за взяточничество) с его безумной коллекцией часов, которых, наверное, хватило бы на каждую щупальцу всем осьминогам вверенной ему дальневосточной акватории. Миллиардеры Ананьевы — это добытчики новой формации, а не какой-то там проворовавшийся партхозактив, у которого фантазии кроме как на кольца и браслеты, ни на что другое не хватает. Основные деньги братья вкладывали в живопись. Если знать, что покупать, это дает гораздо более высокие прибыли, чем золото, бриллианты и квадратные метры. Да и выглядит поприличнее.

Современные бизнесмены это поняли: например, еще один миллиардер Борис Минц (он, как и Ананьевы, скрывается за рубежом и объявлен в розыск), которого обвиняют в растрате денег из крупнейшего частного пенсионного фонда, тоже оказался ценителем живописи — основал Музей русского импрессионизма.

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Коррупция будущего

Но сути дела это не меняет - часы, картины или набитые валютой наволочки. Вернемся к первоначальному вопросу: зачем людям столько денег? Почему, обеспечив и себя и всех своих потомков на десятилетия вперед, они никак не насытятся и с маниакальным упорством продолжают проворачивать свои махинации, даже рискуя оказаться за решеткой?

Например, синдром Плюшкина, то есть заваливание своего жилья милым сердцу хламом, некоторые психологи считают заболеванием — даже таблетки прописывают!

Миллиардеров записывать в психи пока не торопятся.

- Это не патология, но краевая норма, - осторожно говорит «КП» ведущий научный сотрудник Университета Прокуратуры РФ Наталия Ратинова, изучавшая психологические мотивы поведения коррупционеров. - Человек чувствует себя недооцененным, и на каком бы уровне он не находился, ему постоянно нужна подпитка — больше власти или больше денег. И это превращается в самоцель. Достаточно таким людям не будет никогда: такое движение — их естественное состояние.

Во время обысков в доме главы Федеральной Таможенной службы Андрея Бельянинова следователи обнаружили около десяти миллионов рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро. Фото: «Газета.Ru»

Накладывает отпечаток и наше прошлое.

- Мы довольно долго находились в условиях товарного дефицита, - продолжает психолог. - Поэтому, особенно, для людей старшего поколения очень важно обладание дорогими статусными вещами.

А вот уже для более молодых наших махинаторов, как и для их «коллег» из развитых стран, золотые слитки, эксклюзивные часы и мобильники в алмазах уже не так интересны. Но их демократичные футболки, пластиковые хронометры и минималистические интерьеры жилья вовсе не говорят о том, что у этой молодой криминальной поросли нет своих соблазнов.

- Коррупция будущего — это уже не вещизм, - считает Ратинова. - Они будут тратить похищенные деньги на другие статусные для себя штучки — ведь показатель статусности меняется. Раньше были часы, виллы, яхты. А сейчас все более популярно то, в каком состоянии у тебя волосы, зубы и прочее, как ты проводишь свой досуг. Но это не значит, что объемы коррупционных денег снизятся — например, эксклюзивный кругосветный тур с посещением каких-то потаенных уголков земли может стоить достаточно дорого.

Жажда победы и крайний эгоизм

Герой романа «Золотой теленок» Шура Балаганов, имея на руках 50 тысяч, попался на краже сумочки, в которой было всего 1 руб. 70 коп. «Машинально», объяснял он свой поступок. Смешная выдумка писателей? Нет, абсолютный реализм. Именно так ведут себя и современные воришки.

- Они как дети, которым предлагают игрушки, а руки заняты, но они все равно берут, насыщения не происходит, - разъяснил «КП» природу такого криминального инфантилизма бывший начальник психологической службы ФСИН России Михаил Дебольский.

Дмитрий Захарченко был задержан при получении взятки в размере 7 миллионов рублей. В его квартире обнаружено наличных средств на 8 миллиардов.ФОТО: Оперативная съемка, предоставлено kommersant.ru

По его словам, теми, кто ворует и не может остановиться, управляют три поведенческих мотива.

- Первый характерен для тех, кто вырос в нужде или видел, в какой нужде живут его близкие - говорит Дебольский. - И сейчас, когда жизнь удалась, это накопительство — проявление чувства гордости от того, что человек смог достичь уровня, который когда-то даже представить не мог. Второй мотив — проявление силы своей личности, демонстрация того, что ты тот, кто умеет «решать вопросы». Есть «они» — которые не могут, а есть ты — который может. Тут важны даже не деньги, а ощущение победы в каждом жизненном эпизоде. И третий мотив — крайний эгоизм, отчуждение от нужд обычных людей. Богатые люди с криминальным складом мышления и не подумают помочь какому-то чужому ребенку, например, перевести деньги на дорогую операцию.

Да, Деточкиных среди обладателей нажитых не совсем честным путем несметных сокровищ, похоже, не найти. Впрочем, нет, бывают исключения.

- Если можно оказать помощь публично и если это будет оценено нужными людьми и поможет в дальнейших делах, тогда да, могут и помочь, - уточняет Дебольский. - Стремление к тому, чтобы ими восторгались, тоже очень важно для таких людей. Поэтому столь красивое вложение капитала, как коллекционирование картин, создание музеев и галерей помимо коммерческой выгоды может преследовать, на мой взгляд, еще одну цель — желание предстать в обществе таким солидным и уважаемым человеком, как Третьяков, например.

Есть правда, существенная разница - к Павлу Михайловичу Третьякову у полиции не было вопросов по поводу происхождения денег. А к некоторым современным галеристам и ценителям искусства — есть.