Осеннее обострение: в России вдвое выросло число компаний, планирующих увольнения

14% работодателей планируют указать некоторым сотрудникам на дверь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если в сентябре о сокращениях штата сотрудников предупреждали всего 7% работодателей, то в октябре уже 14%, сообщил портал SuperJob по результатам опроса работодателей .

Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета подчеркивает, что эти цифры отражают сложную ситуацию в экономике.

- Поскольку есть опасения введения ограничений, которые были в весенне-летний период, компании начинают априори готовиться к такому развитию событий, - объясняет Сафонов. - Им проще сейчас попытаться уволить людей и сократить им зарплаты, нежели потом (если будет принят аналогичный указ президента) выполнять обязательства по выплате средней зарплаты, не работая.

Экономист напоминает, что в ряде регионов некоторые виды деятельности до сих пор не открыты. К примеру, в Кировской области до сих пор закрыты фудкорты. Это постепенно приводит к тому, что компании будут высвобождать персонал. Также начинается вторая волна сокращений, связанных с тем, что ряд компаний не смогли рассчитаться по тем обязательствами, которые накопились во время ограничительных мер. С одной стороны были выданы кредиты на зарплату, но обязательные социальные отчисления не простили. А поскольку бизнес в полном объеме не восстановился, то покрывать эти расходы нет никакой возможности.

- Чтобы сохранить занятость, нужно разработать подходы со стороны правительства в части прощения долгов перед бюджетом, - считает профессор. - Поэтому безработица со временем будет немного нарастать. Конечно, не такими темпами, как в летний период, но это будет происходить.

Александр Сафонов добавил, что с 1 октября предполагается отмена повышенных пособий. Поэтому рост безработицы отчасти может стабилизироваться, так как часть людей, которые ушли с предприятий на повышенные пособия и доплаты на детей, вынуждены будут вернуться из официально зарегистрированных безработных на рабочие места.