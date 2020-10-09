Интервью министра спорта РФ Олега Матыцина Тине Канделаки: прямая онлайн-трансляция

Олег Матыцин даст интервью Тине Канделаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксклюзив на радио «Комсомольская правда»: министр спорта РФ Олег Матыцин даст интервью Тине Канделаки. Ковид или допинговые скандалы - что сильнее ударило по российскому спорту? Какие меры по его спасению предпринимает государство? Какие планы министерства не смогут быть реализованы в 2020-м?

О главных вызовах этого года для российского спорта - в разговоре Тины Канделаки с Олегом Матыциным! Слушайте 9 октября в 18:00 по московскому времени На Радио «Комсомольская правда». Следите за прямой онлайн-трансляцией на сайте kp.ru.