Зачем Эрдоган выкатил С-400 на берег Черного моря

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции Фото: REUTERS

Любопытное сообщение поступило из Анкары: Турция закрыла район в Черном море в связи с испытаниями недавно купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Испытывать боевую технику турки намерены на ракетном полигоне в районе города Синоп с 13 по 16 октября. Они называют это "учебными стрельбами". И уже официально сделали международное предупреждение - объявили координаты опасной для мореплавателей зоны. Местные СМИ в Синопе опубликовали фотографии прохождения по городу колонны С-400.

Как сообщало ранее издание Turkish Minute, на Синопский ракетный полигон доставлено 10 воздушных целей Banshee для испытаний С-400. По заявлениям турецкий военных, испытательные пуски проводятся для проверки способности комплексов обнаруживать и сопровождать радарами воздушные цели, для определения реальных возможностей систем связи, а также для проверки управления стрельбой.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности Фото: EAST NEWS

Как все это понимать? Чем могут грозить России эти испытания? Почему стрельбы проводятся именно сейчас? На эти и другие вопросы военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец попросил ответить военного эксперта, кандидата технических наук, полковника Анатолия Иванникова.

- Анатолий Иванович, чего это там турки задумали делать с 13 по 16 октября?

- Вообще-то эти учения начались еще 5 октября. На том же полигоне около Синопа. Это на побережье Чёрного моря. И руководит учениями лично президент Турции Реджеп Эрдоган. Такой вот статус! Кстати, поначалу Эрдоган хотел проверить радары С-400 на американских F-16, так Вашингтон на него так рявкнул, что он сразу на корточки присел... И приказал генералам подготовбить мишени. Штатовцы, насколько мне ивестно, до сих пор уговаривают Эрдогана заменить С-400 на свои "Пэтриоты": Но он упирается.

- Эти турецкие учения многие прямо связывают с вооруженным конфликтом в Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. А в нем, что бы там не говорили, в нем принимает участие и турецкая армия. Так вот - вопрос: турецкие С-400 до Армении и Нагорного Карабаха достают?

- Точнее надо говорить, - до их воздушного пространства. С-400 по земле не бьют. Они борются только с воздушными целями. От Синопа до Еревана — более 700 километров, а до Нагорного Карабаха ещё дальше, так что здесь использование турецких С-400 невозможно. Да и зачем применять там турецкие С-400, если у азербайджанцев есть свои?

- А до воздушного пространства России над Крымом, над Черным морем они достают?

- А вы на карту взгляните. Расстояние от Синопа до российского Севастополя по прямой - около 420 километров. А дальность обнаружения целей у С-400 - 600 километров. Возможность поражения целей - до 400 километров. Ну а до территориальных вод России в Черном море, до наших водных границ, гораздо ближе.

- А это значит, что в случае вооруженного конфликта России с Турцией турецкие С-400 будут "валить" наши самолеты?

- Это вряд ли. Есть такая хитро устроенная система, которая не позволит турецкому С-400 поражать наши самолеты. А вот мониторить наше воздушное пространство в том регионе турки смогут.

Тут надо знать и другое. Наши пилоты отлично знают особенности своих С-400 и приёмы противодействия их ракетам. Есть такое понятие - противоракетный маневр...

- А какой еще смысл есть у Эрдогана устраивать эти стрельбы, кроме того, что проверить качество наших комплексов?

- Эрдоган - большой понтер. Ему хочется еще раз показать мускулы «неоосманской империи». А заодно, возможно, помахать ракетным кулаком и в сторону Греции, с которой у Анкары сейчас очень напряженные отношения. Но есть и еще одна причина. Недавно закончилось обучение в России турецких военных специалистов, которые осваивали С-400. Эрдоган лично хочет принять у них экзамен и убедиться, что купил не кота в мешке...

- А закрытие Турцией морского и воздушного пространства в районе учений может повлиять на "поведение" кораблей и самолетов НАТО, которые постоянно "пасутся" в Черном море или над ним?

- Анкара заблаговременно разослала соответствующее предупреждение о проведении учений.

Это нормальная практика. Так делает и Россия, когда проводит свои учения. И НАТО приходится учитывать это. Кстати, в одной из турецких газет я вычитал любопытное умозаключение военного аналитика: "Этим учениями с С-400 Эрдоган сейчас больше напугал Запад, чем Россию".

- А если турецкие учения со стрельбами С-400 к радости США провалятся, это же какой позор будет! Рейтинг этого нашего оружия может резко упасть в мире.

- У турецких спецов ПВО были очень хорошие российские учителя. Они знают, с каким вопросом имеют дело. Это же престиж русского оружия! Государственный, можно сказать, вопрос!

- Не хотите ли вы сказать, чт в кабинах управления турецкими С-400 будут находиться "учителя"? Для гарантий престижа русского оружия...

- Я не имею права отвечать на этот вопрос. Ноу коммент, как говорится. Но одно лишь скажу - успешные стрельбы С-400 могут значительно ускорить заключение новых контрактов Анкары и Москвы. Да покупателей у нас - хоть отбавляй.