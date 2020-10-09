У 17-летнего подростка случился эпилептический припадок после курения кальяна

Скорая помощь экстренно доставила парня с эпилептическим припадком в больницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Все случилось в одной из квартир на улице Красноармейская в поселке Нахабино в Красногорске, где живет 17-летний Сережа В.* Вечером подросток решил отдохнуть и немного расслабиться, сделал себе кальян и стал курить его в своей комнате. В какой-то момент Сережа почувствовал себя очень плохо, в глазах стало темнеть, все тело затряслось в конвульсиях. Родители услышали странный шум из комнаты школьника и успели заметить, что мальчик теряет сознание. Перепуганные домочадцы сразу вызвали скорую помощь, которая забрала подростка в больницу.

«В больницу был доставлен 17-летний Сергей В.* с диагнозом токсическое действие неизвестного вещества, состояние после эпилептического приступа. Как пояснил школьник врачам, дома он просто курил кальян и ничего такого не употреблял. Врачи оказали подростку необходимую помощь», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

К счастью, врачи вовремя успели оказать подростку всю необходимую помощь и сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по факту случившегося с несовершеннолетним. Оперативникам предстоит установить все детали этой истории и выяснить, не было ли в табаке для кальяна, который курил мальчик, каких-либо посторонних веществ.

*имя изменено