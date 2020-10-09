Безопасный кандидат: За что Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира 2020

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли Фото: REUTERS

В Осло объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2020 года. Им стала Всемирная программа ООН по продовольствию (ВПП), которая с 1963 года оказывает помощь неимущим в развивающихся странах, включая жертв военных действий, природных и техногенных катастроф.

В ВПП работают около 17 тыс. человек, в основном — в полях, поближе к 300 млн. получателей продовольственной помощи.

При всем уважении к деятельности этой структуры с бюджетом в 7,8 млрд. долларов, получаемых в качестве взносов от 60 государств-членов ООН, нобелевские 10 млн. норвежских крон (1,08 млн. долларов США) — это скорее формальная дань уважения, чем реальная помощь.

Галочка в отчете поставлена, и выбор норвежского Нобелевского комитета свидетельствует об одном: вручать премию за мир с каждым годом становится все сложнее.

Структуры ООН - политически приемлемый и безопасный, с точки зрения критики, лауреат.

Нобелевский комитет — собрание статусных пенсионеров норвежской политики — похоже, не чувствует современных трендов. Выбор этого комитета чуть ли не каждый год либо провоцирует скандал, либо разочаровывает. В итоге страдает престиж премии.

Утрачен и дух премии. Альфред Нобель в своем завещании описал лауреата предельно четко: «лицо, которое сделало максимум возможного для развития сотрудничества между нациями, упразднения или сокращения постоянных армий и создания и поощрения конгрессов мира».

Но таких в последние годы не награждают. Чаще всего потому, что кандидатуры — непроходные с точки зрения политкорректности.

В результате, некогда самая престижная премия в мире превратилась в подобие никому не нужной почетной грамоты за всё хорошее, выдаваемую узкому кругу своих.

Статуса политического небожителя эта премия больше не даёт, к великим не причисляет, а, значит, по-настоящему амбициозным политикам она больше не нужна. Так что у Нобелевской премии мира есть только один выбор - меняться или уйти в небытие.