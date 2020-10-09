Переговоры по Нагорному Карабаху в Москве 9 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе вновь обострились в конце сентября этого года Фото: Александр КОЦ

В эту пятницу глава министерства иностранных дел Сергей Лавров проведет в столице России трехсторонние консультации на фоне обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Сайт kp.ru проведет прямую онлайн-трансляцию переговоров по Нагорному Карабаху в Москве 9 октября 2020 года. Начало трансляции ожидается в 16:00 по московскому времени.

Провести консультации в Москве предложил Еревану и Баку российский президент Владимир Путин. Лидер государства призвал конфликтующие стороны прекратить вооруженные столкновения, сесть за стол переговоров и произвести обмен пленными и телами погибших.

Армения и Азербайджан приняли данное приглашение. Сегодня главы министерств иностранных дел двух государств Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов приедут в российскую столицу, чтобы обсудить основные вопросы по нагорно-карабахскому противостоянию.

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе вновь обострились в конце сентября этого года. Армения и Азербайджан ввели на своих территориях военное положение и объявили мобилизацию, они возлагают вину за обострение конфликта в приграничной зоне друг на друга.