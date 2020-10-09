Казачьи организации договорились о сотрудничестве с Газпромбанком

Стороны подписали соглашения о совместной работе в решении приоритетных задач социально-экономического развития организаций и их членов. Фото: Александр КОЦ

Газпромбанк подписал соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией по развитию казачества «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» и Автономной некоммерческой организацией «Гандбольный клуб «Донские казаки – ЮФУ». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Стороны подписали соглашения о совместной работе в решении приоритетных задач социально-экономического развития организаций и их членов, укреплении их экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов, обеспечении населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг.

«Подписание соглашений – это основа для эффективного развития и укрепления долгосрочных партнерских отношений, а также реализации проектов в целях взаимовыгодного сотрудничества», – прокомментировал первый вице-президент и член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» зарегистрирована в 2014 году. Организация разрабатывает и реализует государственную политику в отношении российского казачества в соответствии с законодательством РФ.

Гандбольный клуб «Донские казаки – ЮФУ» основан в 1986 году. Являлся участником чемпионатов России (до 1991 года СССР) первой лиги, высшей лиги и супер лиги.